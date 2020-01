Transformers, il franchise continua con nuovi film in sviluppo

Il diverso approccio portato al pubblico da Bumblebee (diretto da Travis Knight) è andato a buon fine sia con la critica che con il pubblico, incassando 465 milioni di dollari in tutto il mondo e aprendo una nuova opportunità per continuare un franchise che sembrava a corto di idee.

Joby Harold ha firmato la sceneggiatura del film del 2017 King Arthur: Il potere della spada e ha lavorato anche al nuovo progetto cinematografico di Zack Snyder, Army of the Dead .

Secondo quanto riportato dal sito americano Variety , sono in sviluppo ben due sceneggiature , rispettivamente scritte da James Vanderbilt e da Joby Harold . I dettagli di entrambe le sceneggiature sono ancora vaghi ma la fonte scrive che rappresentano un'opportunità per costruire molteplici trame all'interno del franchise. Nessun regista è stato accostato a nessuno dei due nuovi lungometraggi ed è anche probabile che entrambi i progetti avranno un cast nuovo di zecca.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok