Curiosità

di Matteo Tontini - 28/01/2020 16:36 | aggiornato 28/01/2020 16:43

LEGO ha presentato in anteprima il nuovo concept di gioco nella capitale inglese.

LEGO si prepara a lanciare un nuovo concept di gioco, rivolto più che altro ai giovani, che consente di creare braccialetti, collane e altri accessori sia grazie ai mattoncini colorati che a oggetti appositamente studiati. Si chiama LEGO DOTS ed è stato presentato a Londra, in una location ad hoc: la House of Dots, una sorta di casa interattiva realizzata dalla designer francese Camille Walala.

La casetta è composta da cinque stanze distribuite in otto container e uno scivolo di circa 2,5 metri (che facilita l'uscita degli ospiti). È accessibile ai visitatori e vuole omaggiare la creatività mediante l'uso di motivi geometrici e colori intensi. La caratteristica della casa risiede in ogni elemento al suo interno, a dire il vero: tutto, da pareti a pavimenti, passando per cornici e mobili, è stato personalizzato in un mashup di LEGO DOTS.

HD LEGO

Alla costruzione della House of Dots hanno partecipato 180 bambini e un gruppo di AFOL (Adult Fan Of LEGO, ovvero "fan adulti di LEGO"). Recandosi nella capitale inglese, precisamente presso gli spazi Coal Drops Yard in Kings Cross, è possibile visitare la cucina, il soggiorno, la camera da letto e il bagno della casa realizzata da Camille Walala. Inoltre è presente la cosiddetta Dots Disco Room, dove gli ospiti hanno la possibilità di cimentarsi nella costruzione di braccialetti e modelli personalizzati, al fine di prendere confidenza con il nuovo concept.

HD LEGO

La House of Dots è stata concepita con l'obiettivo di permettere ai fan di approcciare in anteprima a LEGO Dots, il cui lancio è previsto il 1 marzo 2020, e rimarrà esposta fino al 2 febbraio. La nuova linea include tante piastrine colorate dalle forme differenti, con una vasta gamma di set che spazia da braccialetti personalizzabili ad accessori per la stanza; i fan possono inoltre contare su oltre 30 pezzi ed elementi decorativi, tra cui pianeti, notti stellate, note musicali, arcobaleni ed espressioni facciali.

La nuova linea LEGO DOTS includerà:

Accessori

Braccialetto Rainbow (Prezzo consigliato al pubblico: € 5,99)

Braccialetto Funky Animals (Prezzo consigliato al pubblico: € 5,99)

Braccialetto Dark Unicorn (Prezzo consigliato al pubblico: € 5,99)

Braccialetto Cosmic (Prezzo consigliato al pubblico: € 5,99)

Braccialetto Tropical Birds (Prezzo consigliato al pubblico: € 5,99)

Decorazioni per la camera

Cubi portafoto – 3 cubi a forma di animali per foto (Prezzo consigliato al pubblico da: € 14,99)

Porta gioielli per es. anelli, collane, braccialetti (Prezzo consigliato al pubblico da: € 14,99)

Porta matite Pineapple (Prezzo consigliato al pubblico da: € 19,99)

Sacchettini booster, ovvero sacchettini con piastrine decorate e colorate (Prezzo consigliato al pubblico da: € 3,99)

HD LEGO

Cosa ne pensate del nuovo concept?