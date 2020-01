CinemaVideogames

28/01/2020

Sembra che il mondo videoludico di Uncharted prenderà vita in Europa!

Il progetto cinematografico legato alla saga videoludica di Uncharted non ha certo vissuto momenti facili durante la pre-produzione, a causa dell'abbandono di numerosi registi, che ha portato inevitabilmente a rimandare la data di uscita del film dal 18 dicembre 2020 al 5 marzo 2021 negli USA.

Dopo gli abbandoni di Shawn Levy, Seth Gordon, Neil Burger, Joe Carnahan, David O. Russell e Dan Trachtenberg, arriva anche l'addio di Travis Knight. Quest'ultimo si era aggiunto al progetto soltanto 4 mesi fa (a ottobre 2019) e ora ha abbandonato la sedia da regista, ufficialmente per problemi legati ai suoi impegni lavorativi.

Sony, però, sembra averlo già sostituito con Ruben Fleischer, ovvero uno dei fedelissimi di Sony che sotto l'etichetta ha già diretto i due film di Zombieland e con grande successo il primo capitolo del cinecomic Venom con Tom Hardy protagonista.

Secondo il sito che ha riportato la notizia di Fleischer, Discussing Film, il film con Tom Holland protagonista sarà girato il prossimo marzo in Europa e più precisamente a Berlino (Germania) e in Spagna.

Si ricorda che il film dovrebbe avere una storia diversa e slegata dalle avventure videoludiche di Nathan Drake (che sarà interpretato da Holland). La sceneggiatura, a meno di nuove clamorose sorprese, è scritta da Rafe Judkins (già sceneggiatore di alcuni episodi della serie TV Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.) insieme ad Art Marcum e Matt Holloway.

Oltre a Holland (Peter Parker/Spider-Man del Marvel Cinematic Universe), nel film ci sarà anche Mark Wahlberg, che dovrebbe interpretare Victor Sullivan detto Sully, ovvero il miglior amico e socio del protagonista.

HD Sony/Naughty Dog Nathan Drake in azione

Per chi non lo sapesse, Uncharted è una saga videoludica realizzata da Naughty Dog in esclusiva per Sony, che l'ha portata sulle sue console. Il primo titolo, Uncharted: Drake's Fortune, è uscito negli Stati Uniti e in Europa nel 2007 per Playstation 3. Il sequel, Uncharted 2: Il covo dei ladri, è stato commercializzato nel 2009 sempre per Playstation 3 e due anni dopo è uscito, sempre per la stessa console, Uncharted 3: L'inganno di Drake.

Il quarto e ultimo capitolo della saga, Uncharted 4: Fine di un ladro, è uscito nel 2016 per Playstation 4.

La storia di questa saga ruota attorno a Nathan Drake, un archeologo e cercatore di tesori che ricorda Indiana Jones.