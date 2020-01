WandaVision ci manderà fuori di testa: il trailer al Super Bowl 2020?

TV News

di Mara Siviero - 28/01/2020 11:58 | aggiornato 28/01/2020 12:02

Secondo Paul Bettany, WandaVision sarà una serie che manderà fuori di testa il pubblico, che potrebbe dare una prima occhiata allo show molto presto.

La Fase 4 del MCU si svilupperà con una serie di progetti molto interessanti e, tra questi, c’è anche la serie WandaVision.

La serie TV, che arriverà sulla piattaforma streaming Disney+ - anche se non è chiaro di preciso quando -, vedrà protagonisti i personaggi di Wanda/Scarlet Witch e Visione, interpretati ancora una volta, rispettivamente, da Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

Durante un incontro al Q&A (domande e risposte) tenuto da IMDb (e che è possibile vedere grazie alle storie in evidenza del profilo Instagram del sito), riguardo al film Uncle Frank presentato al Sundance Film Festival, lo stesso Paul Bettany ha avuto modo di parlare della serie.

È fuori di testa, c***o. Voglio dire, è esagerata e così fuori di testa. I fan non dovranno aspettare molto a lungo. Avranno molto più di un’occhiata molto, molto presto.

Negli ultimi anni, i prodotti targati Marvel hanno abituato gli spettatori a diversi trailer e clip esclusive proposte durante il Super Bowl. Dunque, stando anche alle affermazioni di Bettany, è possibile che la serie possa essere presentata grazie ad un teaser proprio durante il Super Bowl LIV, uno degli eventi americani più attesi dell’anno e che si terrà la prossimo 2 febbraio (da noi nella notte, a causa del fuso orario).

Ad oggi, non ci sono ancora dettagli specifici riguardo la trama, ma dal poster della serie (realizzato dal concept artist Marvel Andy Park), presentato durante l’ultimo D23 Expo, è possibile trarre qualche informazione: WandaVision, che avrà atmostere anni ’50, si baserebbe sull’estensione della mente di Wanda e sui suoi ricordi di Visione.

Dati alla mano, dunque, ciò che sarà narrato nella serie potrebbe nascere dai ricordi più belli di Wanda, una sorta di realtà alternativa da lei creata, soprattutto se si considera anche il fatto che Visione è uno dei personaggi morti durante Avengers: Infinity War e che non è stato riportato in vita nel film successivo, Avengers: Endgame.

La serie TV sarà collegata al Marvel Cinematic Universe e potrà essere considerata un prequel del film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che vedrà tra i protagonisti il personaggio di Wanda.

Inoltre, WandaVision si potrebbe basare sul fumetto House of M (una miniserie di soli otto numeri uscita nel 2005 negli Stati Uniti), in cui eroi e mutanti vivrebbero la vita che hanno sempre sognato e in cui Wanda riuscirebbe a creare una realtà alternativa grazie alla potenza dei propri poteri.

E voi che ne pensate di questa serie?

