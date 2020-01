Arma Letale 5 è in arrivo, con il cast e il regista originali

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 29/01/2020 08:46 | aggiornato 29/01/2020 08:51

Torna il buddy movie che ha fatto a storia del cinema!

Sembra che il franchise di Arma Letale non sia ancora giunto al termine. Infatti, durante una intervista (la potete vedere nel video qui sotto) con il sito The Hollywood Reporter, il produttore Dan Lin (I due Papi per Netflix) ha svelato che Warner Bros. è al lavoro per realizzare almeno un altro film con il cast e la troupe originali, tra cui Mel Gibson, Danny Glover e il regista Richard Donner.

Stiamo cercando di fare l'ultima mossa per Arma Letale e Donner sta tornando. Il cast originale sta tornando. Ed è semplicemente incredibile. La storia in sé è molto personale per lui [Donner]. Mel [Gibson] e Danny [Glover] sono pronti per iniziare, quindi si tratta di avere la sceneggiatura.

Arma Letale 5 (titolo non ufficiale) sarebbe la prima uscita cinematografica del franchise in oltre 20 anni, con il quarto capitolo uscito nelle sale americane il 10 luglio 1998. Richard Donner è stato il regista per tutti e quattro i film, quindi è ipotizzabile che abbia una idea per un capitolo conclusivo ed è giusto pensare che percepisca il mondo di Arma Letale in modo molto personale.

Qui sotto potete vedere il video del roundtable (un incontro attorno a un tavolo rotondo) dei produttori Charlize Theron, David Heyman, Emma Tillinger Koskoff e Dan Lin.

L'idea per il film potrebbe essere già accennata da Shane Black, che ha scritto la sceneggiatura del primo film, nel 2016 quando - in una intervista con The Playslist - disse che secondo lui il film sarebbe stato ambientato durante la peggiore bufera di neve che la città di New York abbia mai visto:

Ho scritto 62 pagine con il mio amico Chuck per Arma Letale 5 che sarebbe stato, credo, un ottimo film. È stato interessante. Si trattava essenzialmente di un vecchio Riggs e Murtagh a New York City durante la peggiore bufera di neve della storia della costa orientale, che combatteva contro una squadra di esperti Blackwater [militari] dell'Afghanistan che contrabbandava antichità. E avevamo un giovane personaggio che li contrastava.

Shane poi ha detto che il giovane a cui faceva riferimento era il figlio di uno dei due protagonisti.

Una serie TV di Arma Letale, con il titolo originale (Lethal Weapon) e con un cast tutto nuovo, è andata in onda sul canale americano Fox per tre stagioni ma è stata cancellata lo scorso maggio. Anche Lin ha supervisionato la produzione.