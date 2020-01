Blake Lively non sarà coinvolta nel reboot di Gossip Girl

TV News

di Simona Vitale - 29/01/2020 15:46 | aggiornato 29/01/2020 15:49

Durante la première del suo ultimo film, The Rhythm Section, Blake Lively ha confermato di non essere coinvolta nel reboot di Gossip Girl. Ecco le parole dell'attrice.

I fan di Gossip Girl attendono con ansia il reboot della serie TV, attualmente in fase di lavorazione da parte del servizio di video on demand HBO Max, ma saranno delusi nel sapere che Blake Lively, star indiscussa della serie originale, non farà parte del nuovo progetto.

Intervistata nel corso della première del suo nuovo film d'azione, The Rhythm Section, Blake Lively ha confermato di non essere coinvolta nella produzione dello show e che qualsiasi domanda sulla serie deve essere indirizzata ai produttori, poiché lei non parteciperà al reboot in alcun modo o forma. In realtà, ciò non dovrebbe sorprendere più di tanto, dal momento che il produttore Josh Schwartz aveva già rivelato che la serie si sarebbe concentrata su un lotto di nuovi personaggi.

I fan, però, nutrivano ancora delle labili speranze di veder tornare sul set la loro amata Serena van der Woodsen. Sia Schwartz che il team creativo dello show avevano infatti "contattato tutti gli attori originali della serie per far sapere loro cosa fosse in programma e che, se avessero voluto, avrebbero potuto essere coinvolti".

HD The CW Blake Lively in una scena di Gossip Girl

Purtroppo, sembra che sia Blake Lively che buona parte del cast originale di Gossip Girl abbiano deciso di puntare su nuovi progetti. In particolare la Lively, nella sua ultima pellicola, si è allontanata moltissimo dall'elegante personaggio di Serena di Gossip Girl per interpretare un ruolo più complesso in un film dove c'è tanta azione. A tal proposito ha rivelato:

Come attrice posso dire che questo film è stato davvero speciale, c'è davvero tanta azione, tanta eccitazione, eppure al tempo stesso c'è quella umanità che normalmente non si riesce a vedere in film di questo genere.

The Rhythm Section arriverà nei cinema statunitensi il 31 gennaio 2020, mentre non è stata ancora svelata la data di uscita in Italia.

Tornando a Gossip Girl, la serie ci porterà dunque nuovamente nell'Upper Est Side di New York, ma affronterà le storie di nuovi personaggi al passo con i tempi più moderni. In particolare, sembra che avranno una certa importanza l'avvento dei social e temi importanti come l'omosessualità e l'integrazione razziale, appena accennati nello show originale.

Se Blake Lively e Leighton Meester sembrano dunque non destinate ad essere presenti nel reboot in alcun modo, se non attraverso i ricordi e i discorsi dei nuovi protagonisti. Destino diverso potrebbe esserci per Penn Badgley, interprete di Dan Humprey, un personaggio che dovrebbe avere molta importanza anche nel nuovo show. Badgley, impegnato sul set della terza stagione di You per Netflix, potrebbe dunque tornare a vestire i panni del personaggio che lo ha reso celebre al grande pubblico.

Per il momento sono confermati i ritorni di Kristen Bell, voce narrante di Gossip Girl anche nel reboot, e Chace Crawford, che tornerà nel ruolo di Nate Archibald.

Via: E! Online