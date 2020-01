Brad Pitt ha indossato la targhetta col suo nome all'Oscar Luncheon

Celebrity

29/01/2020

Le foto di Brad Pitt agli Oscar Luncheon 2020 hanno fatto il giro del mondo: l'attore ha conquistato l'attenzione per aver indossato la targhetta con nome e cognome.

Lunedì 27 gennaio 2020 Brad Pitt ha partecipato al tradizionale evento promosso dall’Academy per scattare la foto di rito con tutti i colleghi in corsa per gli Oscar 2020.

La star era in ottima compagnia di attori, registi, sceneggiatori e produttori. Tutti volti noti che fanno parte dello stesso mondo, si conoscono e sono conosciuti e (nel suo caso) molto più che conosciuti. Ebbene, nonostante non fosse necessario, l’attore ha pensato di indossare la targhetta di riconoscimento con nome e cognome.

I fotografi lo hanno immortalato con tanto di targhetta bene in vista mentre chiacchierava con Cynthia Erivo, nominata come migliore attrice protagonista per il suo ruolo nel film Harriet.

E pensare che Pitt non ha neppure trasformato il suo look per rendersi così irriconoscibile da necessitare di una targhetta. I capelli biondi lunghi erano perfettamente pettinati e l’abbigliamento impeccabile.

Sulla targhetta compariva, oltre al nome e al cognome, anche la candidatura. Nel caso di Pitt, ovviamente, era riportata la nomination come migliore attore non protagonista per C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino.

Chissà: forse Brad Pitt ha indossato la targhetta come buon auspicio, nella speranza di conquistare l’ambita statuetta.

In effetti, l’attore è uno dei favoriti, soprattutto dopo la vittoria del Golden Globe proprio per il suo ruolo nel film di Tarantino.

Se riuscisse a vincere l’Oscar, sarebbe un bellissimo traguardo per lui che ha ottenuto tre candidature senza mai portarsi a casa la statuetta. È stato nominato infatti nel 1996 come miglior attore non protagonista per L’esercito delle 12 scimmie, nel 2009 come miglior attore protagonista per Il curioso caso di Benjamin Button e nel 2012 come migliore attore protagonista per L’arte di vincere.

Per sapere se la targhetta ha davvero portato fortuna a Brad Pitt, bisognerà aspettare la notte dell’assegnazione dei premi. La cerimonia si svolgerà il 9 febbraio 2020!