Criminali come noi: trailer, trama e cast del film con Ricardo Darín

di Tanina Cordaro - 29/01/2020 14:57 | aggiornato 29/01/2020 15:01

Il 20 febbraio arriva nelle sale italiane il film di Sebastián Borensztein, Premio Goya come Miglior film straniero in lingua spagnola.

Il 20 febbraio arriva nelle sale italiane Criminali come noi, il film che nel 2019 è stato campione d’incassi in Argentina. Il regista Sebastián Borensztein ha diretto un cast ricco di star argentine, tra cui spicca il protagonista Ricardo Darín (che è anche co-produttore del film), adattando per il grande schermo il romanzo La noche di Usina di Eduardo Sacheri.

La storia è quella di un gruppo di brave persone, i cosiddetti giles (il titolo originale del film è infatti La odisea de los giles), abitanti di Alsina un piccolo villaggio nella provincia di Buenos Aires, che decidono di creare una cooperativa agricola e investire i risparmi di una vita per acquistare un silo abbandonato e trasformarlo in una piccola azienda.

Ma siamo alla vigilia della grande crisi economica del 2001 che ha favorito il cosiddetto Corralito (l’insieme delle misure economiche adottate per tamponare la crisi, tra cui il congelamento dei conti bancari e il divieto di prelievo dai conti) e l’investimento del gruppo viene bloccato.

Scoprono in seguito che sono stati truffati dal direttore della banca e, infuriati, decidono di organizzare un colpo per riprendersi quello che è loro.

Il cast del film

Protagonista di Criminali come noi è Ricardo Darín, attore argentino conosciuto al grande pubblico grazie alla sua interpretazione nel 2009 dell’investigatore Benjamin Esposito ne Il segreto dei suoi occhi (pellicola anche questa tratta da un romanzo di Sacheri), film drammatico premiato con un Oscar come miglior film straniero.

Con il regista Borensztein gira due commedie drammatiche (Cosa piove dal cielo? e Capitano Koblic); è poi coprotagonista con Javier Càmara di Truman Un vero amico è per sempre (di cui è stato realizzato Domani è un altro giorno, remake italiano con protagonisti Valerio Mastandrea e Marco Giallini), e ha fatto parte del cast dell’ultimo film di Asghar Farhadi Tutti lo sanno.

In Criminali come noi è affiancato tra gli altri dal figlio Chino Darín (il Ramón de L’angelo del crimine), Carlos Belloso (La niña santa) e Rita Cortese (Storie pazzesche).

Alla 34esima edizione dei Premi Goya Criminali come noi si è aggiudicato il Premio come Miglior film straniero in lingua spagnola.