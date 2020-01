Cinema

di Giuseppe Benincasa - 29/01/2020 10:13 | aggiornato 29/01/2020 10:18

Doctor Strange potrebbe avere bisogno di un aiuto magico!

Il sequel di Doctor Strange esplorerà il Multiverso (lo si intuisce dal titolo) e c'è da aspettarsi tanto divertimento e tanti nuovi personaggi provenienti da altri universi. Tra questi pare che potrebbero esserci Clea, America Chavez e Fratello Voodoo!

Secondo le fonti del sito The Illuminerdi, Clea verrà introdotta come uno dei protagonisti di Doctor Strange 2.

Questo personaggio è apparso per la prima volta nel fumetto dal titolo Strange Tales numero 126 (qui sotto la cover), rimanendo senza nome per un breve periodo, prima di assumere un ruolo più centrale nelle battaglie contro il cattivo Dormammu. Alla fine, nei fumetti Marvel, si sarebbe rivelato uno dei personaggi più importanti all'interno del magico mondo di Dottor Strange.

HD Marvel Comics La cover del fumetto Strange Tales 126

Clea è la figlia della temibile Umar (una potentissima nemica di Strange), il che fa di Clea la nipote di Dormammu stesso. Clea ha osservato le azioni di Strange da lontano ed è stata attratta e affascinata dal coraggio mostrato dallo Stregone Supremo di fronte a suo zio. È diventata così l'unica alleata di Strange ogni volta che questo veniva intrappolato nella Dimensione Oscura.

Alla fine, Strange decise di liberarla dalla Dimensione Oscura e di ospitarla nella propria dimora, dove i due hanno anche intrapreso una relazione romantica.

Insieme riuscirono poi a detronizzare Umar e porre Clea a capo della Dimensione Oscura. I guai, ovviamente, continuarono e Clea rimase a combattere nella Dimensione Oscura, mentre Doctor Strange venne attirato sulla Terra, i cui abitanti erano soggetti ad altre minacce.

Dopo aver letto una breve storia di Clea nei fumetti Marvel, pare chiaro che il film non possa quasi fare a meno di lei. Considerando, infatti, che la Dimensione Oscura verrà esplorata e che Strange potrebbe avere bisogno di alleati, e Clea potrebbe essere perfetta per tale scopo.

Inoltre, la sua presenza potrebbe suggerire che il villain del film (insieme a Incubo qualora questo fosse confermato) potrebbe essere Umar. Ciò collegherebbe la trama di questo secondo capitolo al primo, tramite la presenza di Dormammu (una minaccia allontanata e non sconfitta del tutto).

America Chavez e Fratello Voodoo

Sempre da fonti legate a The Illuminerdi, si legge che la giovane Avengers America Chavez e Fratello Voodoo potrebbero aggiungersi ai personaggi di Doctor Strange 2.

America Chavez, conosciuta anche come Miss America, è uno dei membri degli Young Avengers. È un'attaccabrighe sfacciata e sicura di sé con un lato tenero, che si apre solo quando è con i suoi amici più cari. Proviene da una realtà alternativa del Marvel Universe ed è cresciuta in una dimensione idilliaca e scollegata dalle altre realtà. Quando era bambina, le sue madri sono state costrette a sacrificare la loro vita per sigillare alcuni buchi neri che minacciavano la dimensione nella quale vivevano. Nei fumetti, Chavez è molto forte, ha supervelocità, resistenza ed è capace di volare.

La sua presenza in Doctor Strange 2 potrebbe essere utile per inserire in futuro i giovani Vendicatori, oltre che ad aumentare la diversità all'interno del Marvel Cinematic Universe (MCU), dopo i personaggi LGBT che saranno presenti ne Gli Eterni e in Thor: Love and Thunder. America Chavez, infatti, è apertamente lesbica.

Marvel Comics HD Marvel Comics America Chavez aka Miss America

Fratello Voodoo è l'alter ego di Jericho Drumm, uno psicologo americano originario di Haiti che torna al suo paese quando il fratello è in punto di morte.

Drumm, nei fumetti, ha scoperto che il fratello era un sacerdote vudù e che è stato ucciso da un suo discepolo. Drumm decide così di imparare l'arte vudù dallo spirito ancora presente del fratello, al fine di vendicare quest'ultimo.

HD Marvel Comics Fratello Voodoo aka Jericho Drumm

Sia America Chavez che Fratello Voodoo sono eroi che potrebbero servire la causa al fianco di Doctor Strange.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness è ancora in cerca di un regista dopo il divorzio tra Marvel Studios e Scott Derrickson. La sceneggiatura è affidata a Jade Bartlett e il film dovrebbe iniziare le riprese a maggio 2020.

Il film, parte della Fase 4 MCU, sarà nei cinema americani il 7 maggio 2021.