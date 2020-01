Fast & Furious 9, un nuovo teaser e il poster ufficiale in attesa del full trailer

Cinema

di Simona Vitale - 29/01/2020 13:07 | aggiornato 29/01/2020 13:59

Universal Pictures ha diffuso online un nuovo teaser e il poster ufficiale di Fast & Furious 9 in attesa del full trailer del nono film del franchise. Ecco video e immagine.

In attesa del full trailer che arriverà venerdì 31 gennaio, un nuovo teaser (della durata di poco meno di un minuto) ci accompagna verso l'uscita di Fast & Furious 9, che (almeno) negli USA sarà distribuito con il titolo ufficiale di F9.

Il filmato, che potete vedere in apertura dell'articolo, si caratterizza per un'atmosfera insolitamente più tranquilla rispetto a quella a cui ci hanno abituato i film del franchise e si concentra maggiormente sulla famiglia di Toretto. Vediamo Dom (Vin Diesel) intento a riparare, in compagnia di suo figlio Brian, il motore di un trattore nella quiete della fattoria in cui vive la famigliola. Poco dopo la scena si sposta in camera del bambino che si appresta ad andare a nanna, non prima aver di aver salutato papà Dom e mamma Letty (Michelle Rodriguez) che regala al bambino la sua iconica collana con la croce, promettendogli che lo "proteggerà da ciò che sta per arrivare".

Non solo. Universal Pictures ha voluto deliziare i fan del franchise anche con il poster ufficiale di F9, che potete ammirare di seguito condiviso via Twitter dallo stesso Vin Diesel:

Come già ampiamente svelato nei giorni scorsi, l'uscita del full trailer di Fast & Furious 9 sarà il fulcro di un grandioso evento musicale trasmesso via internet in tutto il mondo. In programma a Miami il 31 gennaio 2020, il concertone di accompagnamento al trailer vanterà ospiti musicali del calibro di Cardi B, Wiz Khalifa, Charlie Puth, Ozuna e Ludacris, senza dimenticare la presenza dei protagonisti della pellicola.

Nel cast di Fast & Furious 9 incontreremo Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Lucas Black, John Cena , Michael Rooker, Cardi B e Finn Cole, per la regia Justin Lin.

Il nono capitolo del franchise, che per diversi film ha vantato anche la presenza del prematuramente scomparso Paul Walker, arriverà nei cinema statunitensi il 22 maggio 2020.

In Italia potremo gustarci Fast & Furious 9 a partire dal 21 maggio 2020.

Via: ComicBook