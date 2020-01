Tecnologia

di Pasquale Oliva - 29/01/2020 12:43 | aggiornato 29/01/2020 14:05

Un leak svela design, scheda tecnica e prezzo per il mercato europeo del Galaxy Z Flip, smartphone pieghevole di Samsung atteso per l'evento Unpacked dell'11 febbraio. Emersa la prima importante differenza con il Galaxy Fold.

Non manca ormai molto al prossimo evento Samsung Unpacked dell'11 febbraio 2020, giorno in cui il gigante sud-coreano presenterà ufficialmente la sua nuova linea di dispositivi per il mercato degli smartphone. Tra le new entry anche il successore del Galaxy Fold, protagonista nelle ultime ore di una fin troppo ricca fuga di notizie con tanto di immagini per la stampa. Il Galaxy Z Flip non ha più segreti.

Ancor prima dei leak diffusi sul web da fonti più o meno affidabili, il primo chiaro indizio sul suo nuovo smartphone pieghevole è stato fornito proprio da Samsung, che all'ultima conferenza per gli sviluppatori ha mostrato il concept di un foldable a conchiglia. Dall'ottobre dello scorso anno facciamo un salto a quest'ultima settimana di gennaio, segnata dall'approfondimento (se possiamo così definirlo) di WinFuture.

Stando a quanto trapelato, il Galaxy Z Flip avrà un display OLED FHD+ (2636 x 1080 pixel) da 6.7 pollici con rapporto d'aspetto di 22:9 e foro per la fotocamera anteriore. Rispetto al predecessore, il display sarà un Ultra Thin Glass, che andrà dunque a prendere il posto del fragile e problematico pannello in plastica del Galaxy Fold. Sulla scocca posteriore invece una doppia fotocamera e uno schermo secondario da 1,06 pollici (300 x 115 pixel) Super AMOLED.

Here's Samsung Galaxy Z Flip official renders and specs:



- 6.7-inch 22:9 Full HD+ (2636 x 1080) Dynamic AMOLED with 'Ultra Thin Glass'

- Qualcomm Snapdragon 855+

- 12MP Wide + 12MP Ultra-Wide

- 8GB RAM, 256GB UFS 3.0

- 3300 mAh

- ≈1500€



(source: https://t.co/CB0zGZM9CB) pic.twitter.com/CqCa1mzrgq — Ben Geskin (@BenGeskin) January 28, 2020

Completano la scheda tecnica del Galaxy Z Flip il processore Qualcomm Snapdragon 855+, 8GB di RAM, 256GB di memoria interna non espandibile ma con supporto diretto a Samsung Cloud, una batteria da 3.300mAh con ricarica rapida a 15W, altoparlanti stereo AKG, Dolby Atmos, sensore per le impronte digitali (sulla cornice laterale), modulo NFC, porta USB-C e Bluetooth 5.0.

A chiudere il leak è il presunto prezzo per il mercato europeo dell'imminente pieghevole dell'azienda di Seul. Il Galaxy Z Flip dovrebbe costare intorno ai 1.500 euro, dunque leggermente più accessibile rispetto al Galaxy Fold, acquistabile in Italia a 2.050 euro.

Il Galaxy Z Flip è riuscito a catturare la vostra attenzione? Credete che i pieghevoli rappresentino il futuro degli smartphone?