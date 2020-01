TV News Grey's Anatomy

di Chiara Poli - 29/01/2020 09:34 | aggiornato 29/01/2020 09:39

Da Supernatural alle corsie di Grey's Anatomy: l'attrice Shoshannah Stern sarà guest star in un episodio della serie di Shonda Rhimes a febbraio. Ecco i dettagli.

I fan di Supernatural la conoscono molto bene: Shoshannah Stern interpreta dal 2016 il ruolo della cacciatrice Eileen Leahy nella serie sulle avventure soprannaturali dei fratelli Winchester.

Se non seguite Supernatural - cosa state aspettando? Recuperate! - l'avrete invece certamente vista in Weeds, Jericho, Lie to Me, This Close, Codice Matrix... E al vedrete presto anche in Grey's Anatomy.

L'attrice sarà infatti guest star in un episodio della stagione 16 in onda negli USA a febbraio (colgo l'occasione per ricordarvi che Grey's Anatomy torna su FoxLife, con gli episodi inediti della seconda parte della sedicesima stagione, dal 24 febbraio).

Shoshannah Stern interpreterà la dottoressa Lauren Riley, una specialista in diagnostica che aiuterà il dottor Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) a gestire il caso di una paziente apparentemente incurabile.

L'episodio sarà diretto da Jesse Williams, l'amatissimo interprete di Jackson Avery, e andrà in onda sulla rete ABC giovedì 13 febbraio.

L'attrice, non udente, è nota per aver ottenuto il ruolo in Codice Matrix per precisa volontà della produzione, che l'aveva vista in un episodio di The Division ed era rimasta colpita dal suo talento.

Nata in California nel 1980, Shoshannah Stern era apparsa come guest star anche in un episodio di E.R. - Medici in prima linea, e nelle serie Boston Public e, appunto, The Division.

Al cinema ha recitato nel film Last Shot, diretto da Jeff Nathanson.