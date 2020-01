TV News Grey's Anatomy

di Verdiana Paolucci - 29/01/2020 11:08 | aggiornato 29/01/2020 11:11

Il medical drama sta per dire addio a un altro suo attore? Gli impegni di Jesse Williams lo terranno lontano dal set per un po'.

Grey's Anatomy dirà addio a un altro dottore?

Dopo l'uscita di scena di Justin Chambers, che dopo sedici stagioni smette di indossare il camice di Alex Karev, Jesse Williams potrebbe essere il prossimo. Oppure no?

L'attore debutterà sul palcoscenico di Broadway il prossimo aprile: lo vedremo in scena nel revival di Take Me Out, spettacolo del vincitore del Tony Award, Richard Greenberg. Jesse aveva annunciato la notizia ancor prima dell'inizio di Grey's Anatomy 16, e i fan si erano già preoccupati per un suo eventuale addio al medical drama.

ABC

Gli impegni con Take Me Out, che arriverà a teatro il 2 aprile 2020, lo terranno impegnato dall'altra parte del Paese (precisamente a New York) per molto tempo. In quello stesso periodo, la sedicesima stagione della serie sarà ancora in produzione a Los Angeles - e certamente Jesse non può stare in due posti nello stesso momento!

La showrunner Krista Vernoff ha fatto un po' di chiarezza sulla situazione, spiegando a TVLine i suoi piani per il personaggio di Jackson Avery e in che modo lei e Jesse si sono accordati.

Lo sapevo fin dall'inizio della stagione e, secondo gli accordi, sono stata in grado di programmare la storyline di Jackson. Jesse può prendere l'aereo solo una volta a settimana. Cerchiamo di fare in modo che la cosa funzioni perché per lui è importante.

La temporanea assenza di Jackson dal Seattle Grey Sloan Memorial verrà semplicemente spiegata lasciando il personaggio "in pausa" a Seattle, così l'attore sarà libero di concentrarsi sui suoi impegni. La storyline di Jackson in Grey's Anatomy è attualmente legata alla vigilessa Vic di Station 19. Questo crossover sentimentale permette alle due serie di essere più unite.

Prima di iniziare le riprese della stagione 16, Jesse Williams aveva raggiunto un nuovo accordo con la produzione a cui resterà legato fino al 2021. Il suo personaggio è presente nello show fin dalla sesta stagione.

Pericolo scampato per i fan, che rischiavano di dire addio a un'altra colonna storica di Grey's Anatomy.