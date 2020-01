A post shared by Gabri🍀 (@gabriellapession_official) on Jan 21, 2020 at 4:46pm PST

Viviamo a Milano la maggior parte del tempo, e vado a Los Angeles dove sarò lontano da loro. Sto cercando un modo per gestire la cosa. Mi auguro che con Grey's Anatomy, la mia famiglia possa trovare del tempo extra per venire qui. Quando ho un buco nell'agenda, cinque o sei giorni, torno in Italia. È un bel viaggio ma ne vale la pena.

Ero così nervoso all'idea di lavorare con lei. Ma c'è qualcosa di così normale e disarmante in lei. Ho avuto l'impressione di lavorare con un altro attore che si trovava lì semplicemente per fare il suo mestiere.

Sono così nuovo per lo show. Non ho idea di cosa accadrà. Ed è Grey’s Anatomy: gli autori mantengono le loro storie top secret. Ellen è la produttrice, è presente da 16 anni. Lei rappresenta lo show, è roba sua perciò aveva senso che l'avessi incontrata durante i provini.

In un'intervista al The Irish Sun , l'attore ha dichiarato di non sapere assolutamente nulla sulla storyline del suo personaggio:

Tra Meredith e DeLuca sembra sia finita (almeno al momento), e diversi fan hanno visto nel nuovo arrivato un probabile interesse amore per il personaggio di Ellen Pompeo, la protagonista Meredith Grey. Richard, però, tiene a precisare che non intende rimpiazzare Patrick Dempsey nè Derek Shepherd .

