Hunters: Al Pacino nel trailer del Super Bowl 2020

di Claudio Rugiero - 29/01/2020 14:32 | aggiornato 29/01/2020 14:36

Al Pacino va a caccia di nazisti nel trailer del Super Bowl 2020 di Hunters, la serie Tv prodotta da Jordan Peele.

"Sono in mezzo a noi".

Amazon ha rilasciato un nuovo trailer di Hunters per il Super Bowl 2020. Un piccolo assaggio della serie creata da David Weil è quindi ora disponibile online.

Come precedentemente anticipato, Hunters vede protagonista il premio Oscar Al Pacino (recentemente visto in The Irishman e C'era una volta a... Hollywood, due dei principali contendenti agli Oscar 2020) nei panni di un cacciatore di nazisti. Nel progetto è inoltre coinvolto il regista Jordan Peele (Noi e Get Out), che ha prodotto la serie attraverso il suo banner di Monkeypaw Productions.

Amazon Prime Video

Il trailer, che troviamo all'inizio del presente articolo, inizia con una veduta di un felice giardino con piscina di una villetta americana. Ci troviamo chiaramente nel bel mezzo di un piccolo barbecue - "la brace è accesa, le bibite sono fresche" - quando una donna cambia improvvisamente atteggiamento e punta il dito contro il padrone di casa apostrofandolo come "nazista". Tre primi piani dell'individuo indicato, uno dopo l'altro e montati con un ritmo denso di tensione hichcockiana, che sembrano dirci "guardate quest'uomo, guardatelo bene".

Subito dopo incontriamo finalmente il protagonista, Meyer Offerman (Pacino), creatore di un gruppo di cacciatori di nazisti. Attraverso la sua voce, apprendiamo quindi che alcuni responsabili dei crimini commessi nella Germania di Hitler vivono ancora tra la gente comune negli Stati Uniti e sono pronti a formare un Quarto Reich. Offerman e la sua squadra si occuperanno quindi di scovarli e per farlo utilizzeranno qualsiasi mezzo a loro disposizione.

Questo nuovo sguardo a Hunters si caratterizza per un ritmo sicuramente più intenso rispetto al trailer ufficiale precedentemente visto (e qui sotto riportato) e fa sembrare la serie una sorta di Bastardi senza gloria ambientato nell'America degli anni '70.

Hunters, che si ispira ad eventi realmente accaduti, arriverà online il 21 febbraio 2020 con una prima stagione composta da ben 10 episodi. Inutile aggiungere che con queste premesse è una delle prossime visioni più attese.

Trama e cast

Hunters segue una variegata banda di cacciatori nazisti che operano nella New York del 1977.

I membri della squadra di Meyer Offerman hanno appena scoperto che centinaia di alti funzionari nazisti sono ancora invita e cospirano per la creazione di un Quarto Reich con sede negli Stati Uniti. Una scoperta che non può che tradursi in una sanguinosa ricerca per assicurare i criminali alla giustizia e contrastare i loro nuovi piani di genocidio.

Il cast della serie comprende Al Pacino, Jerrika Hinton, Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker e Lena Olin.