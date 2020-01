Il nuovo trailer di My Hero One's Justice 2 presenta i personaggi del gioco

VideogamesAnimazione

29/01/2020

La serie manga/anime My Hero Academia torna su PC e console con un nuovo picchiaduro, in uscita anche in Italia il prossimo 13 marzo.

Prima manga, poi anime di successo anche qui in Italia, la serie My Hero Academia si prepara a bissare anche nell'universo videoludico.

Il prossimo 13 marzo, My Hero One's Justice 2 sarà infatti disponibile sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo, pronto a pennellare di colori e intensi combattimenti i nostri PC - via Steam - così come i lidi console tra Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.

Lo stesso videogame, quello realizzato da Byking per conto del publisher Bandai Namco, che oggi torna a stuzzicare i palati di fan e semplici curiosi con un nuovo trailer di gameplay.

Il filmato odierno, in particolare, si focalizza sul roster di personaggi messo a disposizione dal team di sviluppo in My Hero One's Justice 2. Tra eroi, comprimari e villain, nel picchiaduro ad incontri potremo darcene di santa ragione sfruttando abilità, combo e mosse speciali peculiari di ogni lottatore. Per altro raddoppiando di gran lunga la quantità di personaggi giocabili rispetto al primo capitolo della saga.

Non solo, a quanto si evince, il fulcro della campagna principale del gioco sarà incentrato sull'arco narrativo in cui Deku e i suoi amici affrontano il clan Yakuza noto come gli Otto Precetti di Morte. E in particolare sulla battaglia contro Overhaul.

Nel frattempo, Bandai Namco ha anche svelato i bonus preorder dedicati a coloro che prenoteranno il gioco presso i principali rivenditori:

Prenotando il gioco si riceverà Nomu come personaggio giocabile e sarà possibile sbloccare Izuku Midoriya Full Cowling 100% e Kai Chisaki Ver.2 fin dall’inizio. I fan che hanno conservato un salvataggio del precedente My Hero One's Justice potranno anche sbloccare una personalizzazione unica per Midoriya.

Vi ricordiamo ancora una volta che My Hero One's Justice 2 uscirà il 13 marzo 2020, in edizione standard e nell'esclusiva Plus Ultra Edition a tiratura limitata. L'edizione da collezione include una statuina alta circa 20cm, artboard, custodia Steelbook in metallo, due portachiavi, un badge e una copia fisica del gioco.