John Cena allena Jimmy Fallon in uno spot del Super Bowl 2020

Bryan Cranston in una parodia di Shining per uno spot del Super Bowl

Grazie ai suoi milioni di telespettatori, il Super Bowl rappresenta un ottimo modo per farsi pubblicità. Ogni anno, gli spazi pubblicitari durante la partita sono molto più che ambiti: l’anno scorso, per uno spazio di appena trenta secondi, il costo si aggirava attorno ai 5milioni di dollari.

Il sedici volte campione del mondo John Cena è attualmente sotto contratto con la World Wrestling Entertainment (WWE), ma si dedica – da qualche anno a questa parte – anche al cinema: avremo, ad esempio, modo di vederlo in Fast & Furious 9 in uscita nelle sale cinematografiche a maggio. Jimmy Fallon è, invece, l’attuale conduttore del Tonight Show ma, nell’arco della sua carriera, il comico ha lavorato anche al cinema e ha condotto altri show televisivi come il Saturday Night Live e il Late Night.

Nella pubblicità, Cena cerca di allenare un divertentissimo Fallon che, nonostante i tanti sforzi, non riesce inizialmente a star dietro al noto sportivo statunitense: corsa, allenamento in palestra, golf, beach volley e, infine, football. Dopo molto impegno, però, finalmente i risultati arrivano e i due possono godersi al bar una gustosa e fresca birra light. Alla fine, lo spot recita:

