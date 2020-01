La Cosa: il nuovo film si farà grazie a Universal e Blumhouse

Cinema

di Marcello Paolillo - 29/01/2020 09:08 | aggiornato 29/01/2020 09:13

Universal Pictures e Blumhouse Productions porteranno al cinema l'adattamento di Frozen Hell, ovvero la versione originale e senza tagli del racconto La Cosa di John W. Campbell.

La Cosa sta per tornare sul grande schermo, dopo aver terrorizzato più di una generazione di spettatori, a cavallo tra gli anni '50 e gli anni '80.

Il portale Bloody Disgusting ha infatti riportato la notizia che la nuova versione del celebre horror sarà prodotta da Universal Pictures e Blumhouse Productions (casa di produzione statunitense fondata nel 2000 da Jason Blum), non trattandosi tuttavia di un adattamento de La cosa da un altro mondo (Who Goes There?) di John W. Campbell, il racconto da cui hanno poi tratto ispirazione le pellicole di Nyby e Carpenter.

Il nuovo film sarà infatti basato su Frozen Hell, ovvero la versione senza tagli della storia originale, riportata alla luce nel 2018 grazie a John Betancourt (Campbell fu infatti inizialmente costretto a ridimensionare la lunghezza del libro per motivi strettamente editoriali).

Ricordiamo che La cosa da un altro mondo (noto semplicemente come The Thing o The Thing from Another World) è anche il titolo del film del 1951 diretto da Christian Nyby, cui seguì La Cosa, l'horror di John Carpenter del 1982 divenuto con gli anni un vero e proprio cult del genere di appartenenza (poco sotto trovate il trailer ufficiale).

Nel 2011 uscì nei cinema un nuovo La Cosa, diretto da Matthijs van Heijningen Jr. e con protagonisti Mary Elizabeth Winstead e Joel Edgerton. Si trattava a conti fatti di prequel dell'omonimo film di Carpenter, incapace di replicare la tensione e il pathos del capolavoro uscito 38 anni fa.

Siete curiosi di vedere su schermo la nuova, terrificante versione de La Cosa?