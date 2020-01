TV News

di Eva Carducci - 29/01/2020 09:24 | aggiornato 29/01/2020 09:29

La terza stagione della serie con la celebre strega (interpretata da Kirnan Shipka) è tornata, ed è ancora più dark dei precedenti capitoli

Mettiamola così, una serie che inizia citando l’Inferno di Dante non può non convincere e conquistare. Siamo alla terza stagione e Sabrina Spellman (Kirnan Shipka) non è più una semplice studentessa del liceo di Greendale (città vicina di casa con Riverdale… vi dice niente?), adesso che non sta più insieme a Harvey Kinkle (Ross Lynch), il fidanzato umano della strega dai capelli color ghiaccio, Sabrina si ritrova nel terzo capito delle Terrificanti avventure di Sabrina a dover salvare il suo attuale interesse sentimentale, Nicholas Scratch (Gavin Leatherwood) dalle fiamme dell’Inferno.

Dove eravamo rimasti?

Nel capitolo precedente Sabrina per imprigionare suo padre, Lucifero, e affidare la guida dell’Inferno a Lilith, si ritrova a dover incatenare il genitore all’interno del corpo del fidanzato. Un po’ raccapricciante non è vero?

E se la stagione precedente si è conclusa con questo enorme colpo di scena i nuovi episodi promettono di risolvere la questione molto velocemente, per lasciar spazio a nuovi problemi!

Per me si va ne la città dolente, per me si va ne l'etterno dolore, per me si va tra la perduta gente…

Come dicevo all’inizio la citazione al nostro Dante Alighieri ci inorgoglisce come italiani, (sperando che grazie allo show targato Netflix la conoscenza di una delle opere fondamentali della letteratura italiana arrivi anche alle generazioni che ancora non la conoscono). Sabrina si ritrova quindi a scendere all’Inferno, un po’ come Dante, ma con esiti davvero diversi. Senza addentrarci troppo negli spoiler possiamo dire che si ritroverà a rivendicare il trono del padre per difendere la terra.

Team Harvey o Team Nicholas?

Il dilemma, anche per una strega, c'è sempre. Team Harvey o Team Nicholas? Se durante la prima stagione l'attenzione di Sabrina era tutta dedicata a Harvey, la sua bussola sentimentale si sposta verso il tenebroso stregone Nicholas durante la seconda stagione. La situazione rimarrà stabile in questa terza stagione? Diciamo che le acque cominceranno a smuoversi nuovamente, soprattutto con l'arrivo di un terzo incomodo non indifferente...

HD Netflix Sabrina e Nicholas. La coppia reggerà?

Terzo capitolo riuscito?

Appassionante, seppur in modo totalmente diverso dal secondo, questo nuovo capitolo delle avventure di Sabrina convince per il cambio di narrazione e per aver trovato un nuovo nemico da sconfiggere. Blasfemo, dark e con tinte di horror l’adattamento del fumetto della Archie Comics si distacca sempre di più dalla serie televisiva di fine anni ’90 inizio 2000, che raccontava le disavventure di Sabrina in chiave decisamente più leggera: Sabrina vita da Strega. Proprio per questo motivo la serie Netflix (se la intendiamo in questo senso) è decisamente il remake televisivo, di una serie anni ’90, più riuscito degli ultimi anni.

