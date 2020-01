CuriositàCinema

di Matteo Tontini - 29/01/2020 12:36 | aggiornato 29/01/2020 12:40

Ancora non si sa quali siano i modelli in arrivo, né da quanti pezzi saranno composti.

LEGO sorprende gli appassionati di motori con l'annuncio della collaborazione con Lamborghini, grazie alla quale introdurrà nel mercato un nuovo set in scala 1:8 della prima supersportiva Lamborghini. Farà parte della serie Lego Technic, sistema di costruzioni che permette ai fan di realizzare modelli avanzati e complessi. Il bolide in versione LEGO sarà disponibile a partire dal 1 giugno nei negozi ufficiali e sul sito web, per poi approdare nel resto dei punti vendita dal 1 agosto.

Si tratta del terzo modello della serie Ultimate LEGO Technic: i due precedenti sono infatti la Porsche 911 GT3 RS uscita nel 2016 e la Bugatti Chiron del 2018. Katia Bassi, Chief Marketing and Communication Officer di Lamborghini, a proposito della collaborazione con l'azienda dei mattoncini ha dichiarato:

LEGO ha stupito intere generazioni con costruzioni meravigliosamente semplici o estremamente complesse. Nell'era digitale, dove l'intrattenimento passa spesso da uno schermo, la nostra collaborazione consente agli appassionati di vivere un'esperienza autentica grazie alla riproduzione di una supersportiva Lamborghini ricreata nei dettagli.

HD LEGO

Ma le sorprese non finiscono qui per i fan di LEGO: il gruppo ha infatti annunciato la partnership con il franchise cinematografico di Fast and Furious, per realizzare prodotti sempre appartenenti alla serie LEGO Technic (ma disponibili dal 27 aprile). Si dice che la vettura possa essere la Mitsubishi Eclipse GS guidata dal protagonista Brian nel primo film, ma al momento non c'è nulla di confermato. Joe Lawandus, Senior Vice President and General Manager presso Universal Brand Development, ha dichiarato:

La saga di Fast and Furious si espande in nuove direzioni - attraverso videogiochi, una nuova serie animata e ora nel settore delle costruzioni giocattolo. I fan di ogni generazione adoreranno costruire l'auto Fast and Furious dei loro sogni con questo set LEGO Technic.

Cosa ne pensate delle nuove collaborazioni strette dal brand? Le trovate interessanti?