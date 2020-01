Mario Kart Tour ci porta a Parigi con l'evento di San Valentino

Videogames

Nintendo ha pubblicato un video per annunciare l'arrivo del tour di San Valentino in Mario Kart Tour per sistemi mobile iOS e Android.

L'amore è nell'aria! Con gennaio ormai agli sgoccioli, i festeggiamenti per San Valentino si fanno sempre più vicini, anche nel colorato mondo dei videogiochi.

Uno dei primi titoli ad aver annunciato un evento e tema è Mario Kart Tour, incarnazione mobile della celebre serie corsistica di Nintendo, che scese in pista per la prima volta nel lontano 1992 su SNES. I go-kart di Mario, dei suoi amici e pure dei nemici più iconici potranno allora esibirsi in un nuovo tour sui device iOS e Android, ambientato senza sorprese nella romanticissima Parigi.

L'annuncio arriva dai canali social del videogame: con un nuovo trailer, gli sviluppatori nipponici della "grande N" hanno mostrato la pista dedicata agli innamorati e alcuni degli elementi che andranno ad arricchire l'esperienza di gioco.

What better course to represent the Valentine's Tour than Paris? The city of love is back for even more heated races on the promenade.



Follow the link for more #MarioKartTour videos!https://t.co/BY3erIKTF0 pic.twitter.com/ej6GMXNKI0 — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) January 29, 2020

Tra le novità, nell'ultima clip di Mario Kart Tour è possibile vedere la tenera Baby Peach in versione Cupido - con tanto di arco! -, affiancata da Tipo Timido vestito da chef, in pieno clima parigino. Non è comunque la prima volta che il titolo da touch screen fa tappa a Parigi, dopo aver sterzato tra freddo e nevi in occasione del Natale con l'apprezzato Tour del Ghiaccio.

In attesa di saperne di più sull'evento di San Valentino - denominato Valentine's Tour -, vi ricordiamo che Mario Kart Tour è disponibile per il download gratuito su App Store e Google Play, con la possibilità di effettuare microtransazioni opzionali e di acquistare pure un Gold Pass al prezzo di 5,49 euro al mese. Questo permette di accedere ad alcune feature esclusive, come kart, personaggi e varie ricompense che i giocatori privi del servizio non potranno sbloccare. Inoltre i possessori del Gold Pass possono gareggiare nella modalità 200cc e prendere parte alle cosiddette Sfide d'Oro.