Miley Cyrus e Liam Hemsworth finalizzano il divorzio

A soli tredici mesi dalle nozze, Liam Hemsworth e Miley Cyrus sono legalmente separati.

La turbolenta relazione, durata dieci anni tra alti e bassi, si è conclusa definitivamente lo scorso agosto. Dopo soli otto mesi di matrimonio, la coppia ha annunciato la separazione tramite un portavoce che, ai microfoni di People, ha detto:

Liam e Miley hanno deciso di separarsi in questo momento. Sono persone in continua evoluzione e hanno capito che una rottura è la scelta migliore per entrambi, che potranno così concentrarsi su loro stessi e le rispettive carriere.

Poco dopo l'annuncio che annunciava la separazione, l'attore australiano ha deciso di procedere per vie legali e presentare istanza di divorzio, facendo riferimento, nei documenti presentati, a "inconciliabili differenze" tra lui e Miley.

Secondo People, l'ex coppia ha raggiunto un accordo il mese scorso. Gli avvocati di Cyrus e Hemsworth non hanno ancora confermato la news, ma secondo le fonti la cantante sarebbe apparsa molto "sollevata dopo il compromesso sul divorzio. Vuole solo guardare avanti".

Sembra proprio che lo stiano facendo entrambi. L'ex stellina Disney frequenta ora Cody Simpson. Secondo delle fonti vicine alla coppia, la loro relazione "va alla grande".

A post shared by @ codysimpson on Nov 23, 2019 at 2:36pm PST

View this post on Instagram

I due hanno trascorso il Natale insieme e stanno progettando un viaggio di coppia in Australia. Secondo gli amici, "Miley sembra molto felice".

A post shared by @ codysimpson on Oct 31, 2019 at 11:17pm PDT

View this post on Instagram

L'attore di Hunger Games, invece, sta uscendo con la modella Gabriella Brooks.

Things are heating up between Liam Hemsworth and his girlfriend Gabriella Brooks! https://t.co/vxQzSVQ3nw