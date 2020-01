Paulo Coelho stava scrivendo un libro per bambini con Kobe Bryant

Libri

di Simona Vitale - 29/01/2020 09:49 | aggiornato 29/01/2020 09:54

La morte di Kobe Bryant ha sconvolto anche lo scrittore Paulo Coelho, che ha rivelato di come fosse al lavoro per scrivere un libro con il famoso sportivo. Ecco tutti i dettagli di un progetto che, però, non vedrà mai la luce.

Il mondo è ancora sconvolto dalla morte di Kobe Bryant, l'ex cestista considerato uno tra i migliori giocatori della storia dell'NBA, nonché uno dei più grandi esponenti dello sport professionistico di ogni tempo. Quel che non tutti sanno è che Bryant, che ha tragicamente perso la vita insieme alla figlia di 13 anni ed altre sette persone, stava lavorando alla realizzazione di un libro per ragazzi che, però, non vedrà mai luce, secondo quanto riferito dallo scrittore Paulo Coelho.

Il famoso autore brasiliano, 72 anni, ha rivelato di essere stato al lavoro con l'atleta e via Twitter ha fatto sapere di voler cancellare la bozza del libro in seguito alla notizia della morte di Bryant.

You were more than a great player, dear Kobe Bryant. I learned a lot by interacting with you. Will delete the draft right now, this book has lost its reason pic.twitter.com/pZWyT8xObw — Paulo Coelho (@paulocoelho) January 26, 2020

Oltre allo screenshot di quella che sembrava essere una conversazione diretta con Bryant nel 2019, Coelho ha scritto:

Sei stato molto più che un grande giocatore, caro Kobe Bryant. Ho imparato molto interagendo con te. Eliminerò la bozza in questo momento, questo libro ha perso la sua ragione d'essere.

HD Getty Images Kobe Bryant stava scrivendo un libro con Paulo Cohelo

Coelho ha dichiarato che lui e Bryant avevano cominciato a scrivere il libro alcuni mesi fa, ma, come riferito nel tweet, ha distrutto il manoscritto dopo aver appreso la tragica notizia:

L'autore ha aggiunto:

Ho eliminato la bozza perché non aveva senso pubblicare il libro senza di lui. Non aggiungerebbe nulla di rilevante per lui o la sua famiglia. Questo non mi impedirà di scrivere un giorno le cose che ho imparato da Kobe e di quanto fosse una persona straordinaria. Ma il libro per ragazzi non aveva più senso.

Secondo Coelho, l'idea alla base del libro era quella di ispirare i bambini più sfortunati o svantaggiati a superare le avversità attraverso lo sport:

Kobe voleva scrivere qualcosa che fosse d’esempio per i giovanissimi, soprattutto quelli che provengono dalle situazioni più disagiate. La sua tragica morte ha già dimostrato quanto fosse importante per il mondo, non solo per gli Stati Uniti. Discuteremo della sua eredità per molti anni, ben oltre lo sport.

HD Getty Images Lo scrittore Paulo Coelho

Bryant si è avventurato nel mondo dei libri quando la sua società multimediale, Granity Studios, ha pubblicato la sua autobiografia The Mamba Mentality: Il mio basket nel 2018.

L'ex star della NBA ha continuato a co-realizzare un'altra serie di libri di narrativa con Wesley King intitolata The Wizenard Series, che segue cinque giovani giocatori di basket in una storia di Harry Potter.

Rizzoli Il libro di Kobe Bryant The Mamba Mentality: Il mio basket

Bryant lascia sua moglie Vanessa, 37 anni, e altre tre figlie: Natalia, 17 anni, Bianka, 3, e Capri, 7 mesi.

