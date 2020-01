PlayStation Plus di febbraio 2020: Sony annuncia i nuovi giochi PS4 gratis

Videogames

di Andrea Guerriero - 29/01/2020 18:02 | aggiornato 29/01/2020 18:07

Per il prossimo mese, Sony ha deciso di inserire nella sua Instant Game Collection un terzo gioco bonus, destinato al visore per la realtà virtuale PlayStation VR.

Dopo che Microsoft ha alzato il sipario sui titoli per Xbox One e Xbox 360 che tutti gli abbonati a Xbox LIVE Gold potranno ricevere in regalo a febbraio, ora è la rivale Sony ad annunciare in via ufficiale la line-up della prossima Instant Game Collection.

Come avviene sulla piattaforma rivale, anche gli utenti PlayStation 4 possono infatti scaricare due titoli al mese in via gratuita, al netto del costo dell'abbonamento a PlayStation Plus. Titoli che il trailer poco più in basso in questo stesso articolo va finalmente a dare in pasto al curiosisismo popolo geek.

Would you kindly… check out February’s PS Plus games?



BioShock: The Collection, The Sims 4 and #PSVR team shooter Firewall Zero Hour lead the line-up: https://t.co/uJdwkS4jAL pic.twitter.com/6XmoXn4GhK — PlayStation Europe (@PlayStationEU) January 29, 2020

Non ci resta allora che andare ad analizzarli nel dettaglio, così da saggiare l'offerta di febbraio 2020 selezionata dal colosso giapponese del gaming.

PS Plus: ecco i giochi PS4 gratuiti di febbraio

Il primo gioco scelto dalla "grande S" per rientrare nell'offerta PlayStation Plus del mese ormai in arrivo è The Sims 4 Console Edition, produzione di Electronic Arts che non ha certo bisogno di presentazioni.

L'edizione console del quarto capitolo del celebre simulatore di vita di Maxis si propone notoriamente come uno di quei videogame adatti a tutta la famiglia, anche a chi non si professa di certo un giocatore di tipo hardcore. A seguire, troviamo nel pacchetto il sontuoso BioShock The Collection, collezione che include le riedizioni dell'indimenticabile trilogia adventure-shooter di Ken Levine, vale a dire BioShock, BioShock 2 (solo single player) e BioShock Infinite.

Se è vero che è arrivata la conferma che un quarto episodio è in sviluppo - ma senza il creatore originale! -, la saga può intanto essere recuperata da tutti gli abbonati al Plus, comprensiva di tutti i DLC e arricchita da diversi video dietro le quinte con i commenti dello stesso Levine e degli sviluppatori.

A sorpresa, poi, Sony ha deciso di omaggiare i suoi fedelissimi con un terzo gioco bonus. Si tratta di Firewall Zero Hour, uno degli shooter più acclamati e popolari per il visore in realtà virtuale compatibile solo con PS4, PlayStation VR.

Il tutto da vivere anche in multiplayer - in stile sparatutto tattico 4v4 -, con la possibilità di scegliere tra dodici esperti mercenari dotati di un devastante arsenale di armi potenziabile. Vi preparerete a combattere nella squadra attaccante, con l'ordine di prelevare dati vitali in un ambiente ostile? O sarete in prima linea nella squadra di difesa, per far sì che i dati vengano tenuti lontani dalle mani nemiche con ogni mezzo necessario?

Vi ricordiamo che i nuovi giochi gratuiti con PlayStation Plus saranno disponibili da martedì 4 febbraio. Lo stesso giorno non sarà più possibile scaricare quelli della Instant Game Collection precedente, Uncharted The Nathan Drake Collection e Goat Simulator.