Roman Polanski conquista il record di candidature ai Premi César, seguito da Ladj Ly con I Miserabili e da Céline Sciamma con Ritratto della giovane in fiamme.

I Premi César 2020 concedono il record di candidature a L’ufficiale e la spia di Roman Polanski. Il film, infatti, ha ottenuto ben 12 nomination, conquistando il titolo di pellicola con il maggior numero di candidature ai premi considerati la versione francese degli Oscar.

L’ufficiale e la spia si porta a casa, dunque, un altro primato dopo quello di film di Polanski più visto in Francia. Tra le candidature quella come miglior film, miglior regista e migliore attore protagonista a Jean Dujardin.

Al secondo posto come numero di candidature si piazza, invece, I Miserabili del regista Ladj Ly. Il film ha ottenuto 11 nomination, da quella come miglior regista a quella come migliore sceneggiatura originale. Una bella soddisfazione per Ladj Ly alla sua prima prova come regista di un lungometraggio (trailer qui sotto).

Il film, tra l’altro, ha ottenuto anche una candidatura agli Oscar 2020 come miglior film straniero.

Terzo posto, invece, per Ritratto di una giovane in fiamme con 10 nomination. Infine, nella categoria dei miglior film straniero è stato candidato anche Il traditore di Matteo Garrone, che ha come avversari titoli del calibro di Parasite e C’era una volta a…Hollywood.

Qui di seguito, tutti i nominati nella varie categorie:

Migliore promessa femminile

Luàna Bajrami - Ritratto della giovane in fiamme

Céleste Brunnquell - Les Éblouis

Lyna Khoudri - Papicha

Nina Meurisse - Camille

Mama Sané - Atlantique

Migliore promessa maschile

Anthony Bajon - Au nom de la terre

Benjamin Lesieur - Hors normes

Alexis Manenti - I Miserabili

Liam Pierron - La vie scolaire

Djibril Zonga - I Miserabili

Migliore attore non protagonista

Swann Arlaud - Grazie a Dio

Grégory Gadebois - L’ufficiale e la spia

Louis Garrel - L’ufficiale e la spia

Benjamin Lavernhe - Mon Inconnue

Denis Ménochet - Grazie a Dio

Migliore attrice non protagonista

Fanny Ardant - La belle époque

Josiane Balasko - Grazie a Dio

Laure Calamy - Seules Les Bêtes

Sara Forestier - Roubaix, une lumière

Hélène Vincent - Hors Normes

Migliore attore protagonista

Daniel Auteuil - La belle époque

Damien Bonnard - I Miserabili

Vincent Cassel - Hors Normes

Jean Dujardin - L’ufficiale e la spia

Reda Kateb - Hors Normes

Melvil Poupaud - Grazie a Dio

Roschdy Zem - Roubaix, une lumière

Migliore attrice protagonista

Anaïs Demoustier - Alice et la maire

Eva Green - Proxima

Adèle Haenel - Ritratto della giovane in fiamme

Chiara Mastroianni - Chambre 212

Noémie Merlant - Ritratto della giovane in fiamme

Doria Tillier - La belle époque

Karin Viard - Chanson Douce

Miglior film

La belle époque

Grazie a Dio

Hors Normes

L’ufficiale e la spia

I Miserabili

Ritratto della giovane in fiamme

Roubaix, une lumière

Miglior regia

Nicolas Bedos - La belle époque

Roman Polanski - L’ufficiale e la spia

Ladj Ly - I Miserabili

Céline Sciamma - Ritratto della giovane in fiamme

Olivier Nakache ed Éric Toledano - Hors Normes

Arnaud Desplechin - Roubaix, une lumière

François Ozon - Grazie a Dio

Migliore sceneggiatura originale

La belle époque

Grazie a Dio

Hors Normes

I Miserabili

Ritratto della giovane in fiamme

Migliori costumi

La belle époque

Edmond

L’ufficiale e la spia

Jeanne

Ritratto della giovane in fiamme

Migliore scenografia

La belle époque

Wolf Call - Minaccia in alto mare (Le chant du loup)

Edmond

L’ufficiale e la spia

Ritratto della giovane in fiamme

Miglior fotografia

La belle époque

L’ufficiale e la spia

I Miserabili

Ritratto della giovane in fiamme

Roubaix, une lumière

Miglior adattamento

Adults in the Room

L’ufficiale e la spia

Dov'è il mio corpo? (J'ai perdu mon corps)

Roubaix, une lumière

Seules Les Bêtes

Miglior montaggio

La belle époque

Grazie a Dio

Hors Normes

L’ufficiale e la spia

I Miserabili

Miglior sonoro

La belle époque

Wolf Call - Minaccia in alto mare (Le chant du loup)

L’ufficiale e la spia

I Miserabili

Ritratto della giovane in fiamme

Migliore musica originale

L’ufficiale e la spia

I miserabili

Roubaix, une lumière

Atlantique

Dov'è il mio corpo? (J'ai perdu mon corps)

Miglior opera prima

Atlantique

Au nom de la terre

I Miserabili

Papicha

Wolf Call - Minaccia in alto mare (Le chant du loup)

Miglior cortometraggio

Beautiful loser

Le chant d’Ahmed

Chien bleu

Nefta Footbal Club

Pile poil

Miglior film straniero

Joker

Il traditore

Parasite

C’era una volta a… Hollywood

Dolor y Gloria

Lola vers la mer

L'età giovane (Le Jeune Ahmed)

Miglior documentario

68, mon père et le clous

La cordillère des songes

Lourdes

M

Wonder boy Olivier Rousteing, né sous X

Miglior film animato

La famosa invasione degli orsi in Sicilia

Les Hirondelles de Kaboul

Dov'è il mio corpo? (J'ai perdu mon corps)

La cerimonia di premiazione si terrà il 28 febbraio 2020 a Parigi.