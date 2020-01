CuriositàAnimazione

di Alessandro Zoppo - 29/01/2020 08:37 | aggiornato 29/01/2020 08:41

Vi piace il cartone? Ecco la pubblicità (e le patatine) che non potete perdere.

Che Rick e Morty faccia ridere tantissimo ormai lo sappiamo da tre stagioni e mezza (in attesa degli ultimi cinque episodi della quarta). Che il cartoon firmato Adult Swim avesse le sue Pringles, e che lo spot di lancio per questa limited edition finisse addirittura al Super Bowl, è una notizia che ci riempie di gioia.

La pubblicità la potete vedere in apertura di questo articolo, mentre ora sappiamo che il celebre tubetto di patatine ha per protagonista Pickle Rick, ovvero Cetriolo Rick. Ricordate quando, nel terzo episodio della terza stagione, il nostro folle e geniale scienziato si trasforma in un cetriolo sottaceto per evitare la seduta di terapia familiare, ordinata dalla scuola, e finisce per vivere delle avventure davvero singolari e imbarazzanti? Il gusto delle Pringles sarà proprio quello dei cetriolini, di sicuro non disgustoso come un tour nelle fogne.

HD Adult Swim / Pringles Ecco le Pringles Pickle Rick

La collaborazione tra il famoso marchio di snack salati prodotto dalla Kellogg e la serie animata di Adult Swim, il canale che manda in onda la serie animata in America, sarà focalizzata sul Super Bowl LIV, l'evento televisivo dell'anno i cui spazi commerciali sono fra i più costosi ed ambiti.

La finale tra i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs va in scena domenica 2 febbraio 2020 all'Hard Rock Stadium di Miami. Per l'occasione, oltre allo spot che verrà trasmesso durante il secondo quarto del match e che promette di espandere il disagio vissuto da Rick e Summer intrappolati nella pubblicità e preda dei "Mortybots", potrebbero esserci altre novità.

Le Pringles Pickle Rick, fa sapere la CNN, verranno commercializzate negli Stati Uniti (e si spera presto anche in Italia: per adesso il lancio è limitato soltanto agli Usa) a partire dallo stesso 2 febbraio.

The class prepares for their Big Game takeover. @Pringles [ad] pic.twitter.com/wmbZAbmrJ2 — Rick and Morty (@RickandMorty) January 21, 2020

Il sapore di queste patatine? Il gusto viene descritto come "originale e delicato". Ma non è escluso che l'accordo tra Kellogg e Adult Swim possa condurre pure a nuovi gusti.

Dopo l'Allegro Chirurgo, le scarpe ufficiali griffate Diadora e l'ombrello che fa il dito medio a madre natura, le Pringles Pickle Rick sono l'ennesimo "mai più senza" per i fan dell'irriverente show di Justin Roiland e Dan Harmon.