TV News

di Chiara Poli - 29/01/2020 10:24 | aggiornato 29/01/2020 10:36

Dopo la strepitosa prima stagione di True Detective, Matthew McConaughey e Nic Pizzolatto torneranno a lavorare insieme per la TV: ecco cosa sappiamo su Redeemer.

Fa un certo effetto rivederli insieme: Nic Pizzolatto, il geniale creatore di True Detective, e Matthew McConaughey, strepitoso interprete della prima (e per me migliore) stagione della serie.

Amatissimo e premiatissimo (anche con un Oscar) protagonista di film come Dallas Buyers Club, La torre nera, Cocaine - La vera storia di White Boy Rock, Interstellar, The Lincoln Lawyer e tanti altri, McConaughey sta per tornare sul piccolo schermo dopo diversi anni.

Dai tempi del detective Rust Cohle di True Detective, infatti, l'attore non bazzicava più in TV ma Nic Pizzolatto gli ha fatto cambiare idea offrendogli il ruolo da protagonista del suo prossimo crime drama: Reedemer.

Redeemer (letteralmente: il redentore) si basa sul romanzo di Patrcik Colman: The Churchgoer, ancora inedito in italiano, che racconta "la ricerca di una donna scomparsa da parte di un ex pastore nel ventre tossico e contraddittorio della California meridionale".

Considerato un eccellente romanzo d'esordio, The Churchgoer è un noir ambientato nei primissimi anni 2000 e ha per protagonista Mark Haines, ex pastore evangelista dalla vita irreprensibile fino a quando, un giorno, non decide di abbandonare la moglie, la figlia e la sua fede in Dio.

Ma quando il suo collega - ora Mark lavora come guardia di sicurezza in un complesso industriale - viene ucciso e una giovane donna di nome Cindy scompare, Mark inizia un'indagine piena di risvolti inquietanti per scoprire cosa le è successo.

Harper Perennial The Churchgoer: il romanzo di Patrick Coleman da cui sarà tratta la serie Redeemer

L'indagine di Mark, come le indagini di Cohle in True Detective, diventerà una viaggio psicologico che finirà per esplorare un mondo pericoloso e corrotto, ma anche il passato e il futuro del protagonista.

Redeemer rappresenta il primo progetto di Nic Pizzolatto dopo la firma del suo accordo con Fox 21 TV Studios e FX Productions.

Anche Matthew McConaughey ha già siglato un accordo con FX, che trasmetterà Redeemer.

Dopo il memorabile sodalizio di True Detective, che portarono McConaughey a ottenere una nomination come migliore attore sia agli Emmy che ai Golden Globes per il ruolo del detective Rust Cohle, e Pizzolatto a collezionare tre nomination agli Emmy, Redeemer si annuncia già come uno dei futuri progetti televisivi più attesi.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sulla sua realizzazione!