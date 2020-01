Colin Farrell: lo strano look recente non era per Batman, ma solo 'un tragico errore'

Rivelati i ruoli di Peter Sarsgaard e Jayme Lawson in The Batman

Ad ora, non sono stati rivelati dettagli sulla trama del film, anche se è stato rivelato si concentrerà sull’aspetto da detective di Bruce Wayne (così come concepito nei fumetti) e che verrà realizzato in atmosfere noir, al fine di restituire un arco evolutivo del personaggio mentre rintraccia i criminali e cercherà di risolvere crimini.

Per quanto riguarda Jayme Lawson - che esordirà al cinema nel 2020 con Farewell Amor e di cui The Batman sarà il suo secondo lungometraggio -, l’attrice darà vita al personaggio di Bella Reál , ovvero la candidata sindaca di Gotham (così quanto riportato anche da Business Wire ).

Finalmente il dubbio può dirsi dissolto, poiché, come riportato da ComicBook , i due attori vestiranno i panni di due personaggi creati appositamente per il film e senza alcun riferimento ai fumetti di Batman.

Ora che la produzione di The Batman ha preso ufficialmente il via, rimaneva solo un dubbio senza risposta: che ruoli avrebbero interpretato Peter Sarsgaard e Jayme Lawson nel film?

