di Elena Arrisico - 29/01/2020 09:14 | aggiornato 29/01/2020 09:18

Priyanka Chopra sarebbe in trattative per un ruolo in The Matrix 4. Ignota la parte che potrebbe interpretare l'attrice indiana protagonista della serie Quantico. Non si sa ancora nulla circa la trama del prossimo capitolo della saga sci-fi.

Si torna a parlare di The Matrix 4. Secondo alcune indiscrezioni, Priyanka Chopra sarebbe in trattative per entrare a far parte del cast del prossimo film della saga. A riportare la notizia è stata Variety, secondo cui l’attrice protagonista della serie TV Quantico avrebbe buone possibilità di entrare a far parte del progetto.

Le riprese per Matrix 4 sono, ormai, imminenti. Al momento, c’è un alone di mistero che avvolge la trama, ma nel cast saranno presenti Keanu Reeves, Carrie-Ann Moss e Jada Pinkett Smith, che dovrebbero riprendere i propri ruoli: Neo, Trinity e Niobe. Sono previste anche delle new entry come Neil Patrick Harris, Jessica Henick, Eréndira Ibarra, Max Riemelt, Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff e Toby Onwumere.

Diretto da Lana Wachowski, questo sarà il quarto capitolo dopo la conclusione della trilogia sci-fi iniziata nel 1999 e formata da Matrix, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions. Le pellicole hanno avuto un enorme impatto culturale, influenzando diverse opere successive.

Warner Bros.

A scrivere la sceneggiatura dell’atteso sequel del franchise, Lana Wachowski in collaborazione con Aleksandar Hemon e David Mitchell. Il ruolo che dovrebbe essere affidato a Priyanka Chopra – se le trattative andassero in porto – è assolutamente ignoto.

Attrice e cantante indiana, oltre ad essere la protagonista della serie TV Quantico – andato in onda dal 2015 al 2018 per 3 stagioni - Chopra ha vinto Miss Mondo 2000 e cinque Filmfare Awards, nell’arco della sua carriera. Prossimamente, la vedremo nella nuova serie Netflix We Can Be Heroes di Robert Rodriguez e Citadel, nuova serie Amazon dei fratelli Russo con Richard Madden.

HD Getty Images Priyanka Chopra, protagonista di Quantico

Le riprese di The Matrix 4 dovrebbero prendere il via i primi mesi dell’anno, mentre l’uscita nelle sale cinematografiche mondiali è prevista per maggio 2021.