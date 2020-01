The Pale Horse: il trailer della miniserie tratta dal romanzo di Agatha Christie

TV News

di Mara Siviero - 29/01/2020 10:27 | aggiornato 29/01/2020 10:31

Il romanzo di una delle autrici britanniche più amate sta per arrivare sul piccolo schermo: infatti, su Amazon Prime Video sarà possibile vedere la miniserie Agatha Christie's The Pale Horse.

Tra i tanti prodotti originali che arriveranno sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video, ben presto sarà il turno anche della miniserie The Pale Horse, adattamento dell’omonimo romanzo di Agatha Christie conosciuto nel nostro paese con il titolo Un cavallo per la strega.

La serie, intitolata Agatha Christie’s The Pale Horse, che vedrà come protagonista l’attore britannico Rufus Sewell, si basa sulle indagini che vengono avviate in seguito alla morte di una giovane donna, nella cui scarpa viene trovata una lista di nomi: così, lo scopo non è solo quello di trovare chi l’abbia uccisa, ma anche capire il senso di quei nomi e chi siano quelle persone.

Uno dei nomi menzionati nella lista, però, è quello di Mark Easterbrook: egli, decide di intraprendere un’indagine per capire come mai il suo nome sia finito su quella lista. La sua ricerca lo porterà al The Pale Horse, la dimora che pare appartenga ad un gruppo di tre streghe e che si trova nel bellissimo villaggio di Much Deeping.

Il passato e il presente si scontrano per Mark, mentre egli scopre alcuni legami con la sua prima moglie, da tempo defunta, e le streghe. Man mano che le persone citate nella lista vengono trovate morte, Mark inizia a temere per la propria vita e per la propria sanità mentale.

Nonostante Mark sia un tipo razionale e scettico nei confronti del paranormale, non può fare a meno di essere tormentato dalle cose sempre più strane e straordinarie che accadono attorno a lui. Questi accadimenti, che nascono da un'intervento delle streghe del The Pale Horse, significano che Mark sarà il prossimo nella loro lista? Oppure potrà trovare una spiegazione razionale e identificare l’assassino prima che venga raggiunto dalle streghe?

HD Amazon Prime Video/Mammoth Screen/BCC/Agatha Christie Limited

Insomma, Agatha Christie’s The Pale Horse sembra possedere tutte le carte giuste per essere un progetto davvero entusiasmante, soprattutto se poi si considera il cast composto, oltre che da Rufus Sewell, anche da Kaya Scodelario, Bertie Carvel, Sean Pertwee, Henry Lloyd-Hughes, Poppy Gilbert, Madeleine Bowyer, Ellen Robertson, Sarah Woodward, Georgina Campbell e Claire Skinner. Ad essi, si aggiungono le tre attrici che formeranno il trio di streghe, ovvero Rita Tusingham, Sheila Atim e Kathy Kiera Clarke.

Questa miniserie arriverà su Amazon Prime Video il prossimo 13 marzo (non è chiaro se verrà rilasciata in quella data anche nel nostro paese) e si comporrà di due episodi di 60 minuti ciascuno. Agatha Christie’s The Pale Horse, che è prodotta per BBC da Mammoth Screen, che fa parte di ITV Studios, e da Agatha Christie Limited, è diretta da Leonora Lonsdale, prodotta da Ado Yoshizaki Cassuto e scritta da Sarah Phelps, conosciuta per aver già lavorato con gli scritti di Agatha Christie, adattandoli per le miniserie Dieci piccoli indiani, Testimone d’accusa, Le due verità e Agatha Christie – La serie infernale.

Sarah Phelps, inoltre, è anche produttrice esecutiva della miniserie, insieme a Damine Timmer e Helen Ziegler per Mammoth Screen, James Prichard e Basi Akpabio per Agatha Christie Limited e Tommy Bulfin per BBC. Amazon Studios è, invece, partner di co-produzione per quanto riguarda gli Stati Uniti, mentre Endeavor Content si occuperà delle vendite a livello internazionale.

E voi, che ne pensate di questa miniserie?

Via Dread Central