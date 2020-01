Un tributo al compianto Kobe Bryant in occasione degli Oscar 2020

Nel drammatico incidente in elicottero (le cui cause sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine statunitensi), hanno perso la vita, oltre alla star del basket, anche la figlia tredicenne Gianna Maria-Onore Bryant e altre sette persone.

Ricordiamo che Bryant aveva anche vinto un premio Oscar nel 2018, per il cortometraggio Dear Basketball (narrato dalla voce fuori campo dello stesso Bryant). Il progetto, presentato per la prima volta al Tribeca del 2017, era stato realizzato dal'autore ed esperto d'animazione Glen Keane e arricchito dalle musiche di John Williams .

Siamo con il cuore spezzato, mentre ci troviamo letteralmente nella casa che Kobe Bryant ha costruito. Non avremmo mai immaginato in un milione di anni che avremmo dovuto iniziare questo spettacolo proprio in questo modo.

Sembra certo che in occasione della cerimonia di premiazione degli Oscar 2020 verrà reso uno speciale omaggio alla memoria di Kobe Bryant , leggenda del basket e vincitore di un Oscar nel 2018, scomparso all’età di 41 anni lo scorso 26 gennaio a causa di un incidente in elicottero.

In occasione della 92esima edizione degli Academy Awards si terrà uno speciale omaggio a Kobe Bryant, l'ex campione di basket scomparso in un incidente in elicottero.

