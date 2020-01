Gli anelli ispirati alle Principesse Disney, per conquistare le vere fan

Curiosità

di Matteo Tontini - 30/01/2020 14:45 | aggiornato 30/01/2020 14:49

Ogni pezzo ha un colore predominante che richiama una Principessa.

I Classici della Casa di Topolino hanno accompagnato l'infanzia di milioni di persone, grazie a storie a lieto fine e personaggi memorabili. Per molte bambine e ragazze (e, perché no, donne adulte), le Principesse Disney sono icone intoccabili, con personalità stravaganti e coraggio. Adesso, le fan più incallite potranno ricevere come pegno d'amore un anello dedicato proprio alle eroine dei film d'animazione (sempre che il partner conosca i loro gusti!).

Disney ha infatti collaborato con il gioielliere coreano Lloyd per realizzare dei meravigliosi anelli ispirati alle Principesse più amate (è possibile dare un'occhiata alle immagini nella galleria in apertura dell'articolo). La montatura non è in oro, ma si tratta comunque di alta bigiotteria e la pietra incastonata su di essa ha un valore di 10 carati. Gli anelli hanno colori differenti, ognuno dei quali richiama la Principessa di riferimento: per esempio, quello ispirato a Rapunzel ha la pietruzza lilla per rievocare la tonalità del suo vestito; quello dedicato ad Ariel, invece, ha un colore celestino come il mare - che è un po' la casa della Sirenetta.

Gli anelli ispirati alle Principesse Disney, parte di una linea di gioielli più ampia che comprende anche delle collane, sono perfetti per ogni appassionata e sembrano quasi dare un tocco magico a qualsiasi abito. La linea comprende pezzi ispirati a Biancaneve, Belle, Ariel, Cenerentola e Rapunzel, ma si spera che un'eventuale successo spinga Disney e Lloyd a continuare la collaborazione per creare anche quelli di Mulan, Jasmine, Elsa e le altre.

Ogni anello costa intorno ai 123 euro e può essere acquistato - e spedito in tutto il mondo - presso il sito web di Buyma.

Care fan, ne vorreste ricevere uno dalla vostra dolce metà?

Via: Inside The Magic