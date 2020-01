VideogamesAnimazione

di Silvio Mazzitelli - 30/01/2020 08:56 | aggiornato 30/01/2020 09:01

Arriverà tra pochi mesi su tutti gli smartphone iOS e Android il nuovo videogioco che ci farà rivivere le gesta dei famosi Cavalieri dello Zodiaco.

Bandai Namco ha annunciato l’arrivo di un nuovo videogioco dedicato al franchise de I Cavalieri dello Zodiaco chiamato Saint Seiya Shining Soldiers in sviluppo per smartphone iOs e Android. Il gioco sarà un gioco di ruolo basato sulla saga creata da Masami Kurumada.

Saint Seiya Shining Soldiers sarà scaricabile gratuitamente, ma prevederà degli acquisti in-app come spesso avviene per questo tipo di giochi. Attualmente il suo arrivo è previsto sugli store digitali iOS e Android per il 23 aprile prossimo.

Il gioco sarà un RPG strategico dove dovremo gestire gli attacchi del nostro cavaliere tramite la scelta della mossa da eseguire. Ogni giocatore potrà formare team composti da tre cavalieri, e potrà anche sfidare online altri giocatori con i loro team. Il sistema di combattimento prevede la presenza di cinque affinità, ognuna delle quali ha vantaggi e svantaggi contro le altre. Bisognerà dunque scegliere accuratamente il proprio combattente per evitare di mandarlo contro un avversario con un’affinità sfavorevole. Il giocatore potrà anche usare un comando per caricare il cosmo così da poter usare le potenti mosse speciali che sfruttano l’utilizzo del Settimo Senso.

Il titolo presenterà anche una modalità chiamata Cosmo Chronicle Episode, che ripercorrerà la storia del manga e dell’anime. Questa comprenderà ben quattro saghe, partendo dalla saga delle 12 Case, per poi passare ad Asgard, Poseidone e infine la battaglia contro Hades. Nel gioco sarà possibile reclutare qualsiasi cavaliere apparso in una di queste saghe per formare micidiali team in grado di sbaragliare qualsiasi avversario. Attualmente sono aperte le pre-registrazioni per giocare al titolo.

Il manga originale si è concluso ormai 30 anni fa, nel 1990, ma da allora Saint Seiya ha continuato a ottenere un successo internazionale che lo ha portato a generare tantissime opere e prodotti paralleli. Lo scorso luglio ha debuttato un remake dell’anime realizzato interamente in computer grafica su Netflix. La prima stagione è composta da 12 episodi, i cui ultimi sei sono stati inseriti all’interno della piattaforma di streaming lo scorso 23 gennaio.

Siete pronti a sfidare i vostri amici con il vostro team preferito di Cavalieri dello Zodiaco in questo nuovo videogioco per smartphone?

Fonte: Animenewsnetwork