Birds of Prey: le prime reazioni sono entusiaste

Birds of Prey ha debuttato a Londra. La dark comedy violenta e divertente sembra aver convinto I critici, che dopo la prima visione hanno riversato la loro soddisfazione sui social.

Countdown per l’uscita di Birds of Prey, il nuovo cinecomic girl power prodotto e interpretato da Margot Robbie, che riporterà sullo schermo la sua Harley Quinn post-emancipazione dall’amor fou per il Joker.

La pellicola uscirà nelle sale italiane il 6 febbraio, ma i critici hanno già avuto modo di vedere in anteprima le avventure dark di Harley Quinn e della sua squad femminile, che compone il gruppo Birds of Prey.

La première del film è stata a Londra, con una deliziosa Margot Robbie avvolta in una mise da fumetto, con top di piume nero, gonna con fiocco e guanti rosa shocking, in perfetto stile “Harley Quinn a Hollywood”. I critici che hanno visto l’anteprima di questa black comedy vietata ai minori hanno già riversato sui social le prime (entusiastiche) reazioni.

Il primo commento è che Birds of Prey rappresenta un significativo salto di qualità rispetto a Suicide Squad. In particolare, però, tutti sono concordi a dichiarare la prova della regista Cathy Yan “assolutamente divertente”.

La combinazione di humor e violenza ha convinto gli spettatori, che hanno twittato recensioni e commenti deliziati dall’audacia di Margot Robbie (come personaggio e come produttrice) e della sua squad. Apprezzate anche la scelta del rating R e la figura del villain Ewan McGregor, cattivo inquietante e allo stesso tempo divertente.

L'impressione, leggendo i commenti generali, è che si tratti di un film che vuole far ridere, ma senza troppe pretese, una "banana comedy", come dice qualcuno, che non si preoccupa della propria destinazione e riesce a essere "fine a se stessa".

Ecco qualche tweet sulla première del film.

#BirdsofPrey è un film di supereroi divertente e sfavillante. Le scene di combattimento sono fenomenali e i cattivi sono deliziosi. Non si sarebbe dovuto impiegare così tanto tempo per realizzare un film come Birds of Prey, ma è stato molto divertente.

#BirdsofPrey is a ridiculous and rad superhero film. The fight scenes are phenomenal and the villains are delicious. It shouldn't have taken this long to get the Birds of Prey on film but it was a lot of fun. — Jill Pantozzi (@JillPantozzi) January 29, 2020

Birds of Prey è un film solido. La struttura imprevedibile mantiene la prima metà in movimento e l'azione fa il resto. La Robbie è eccellente, così come McGregor. È più soft del previsto e la trama di base può perdersi nelle sottostorie più complesse, ma in genere funziona.

Birds of Prey is solid. The unpredictable structure keeps the first half moving and the action boosts the rest. Robbie is excellent, as is McGregor. It’s tamer than expected and the basic story can get lost in the complex setups but it works more often than not. #BirdsofPrey pic.twitter.com/H6TxjiudjI — Germain Lussier (@GermainLussier) January 29, 2020

BirdsofPrey è deliziosamente senza pretese e non si preoccupa del suo ruolo in un contesto più ampio. È una banana comedy [una commedia pura e trasparente nel suo essere divertente, n.d.r.] e un genuino party movie. Tutti si divertono, ma Mary Elizabeth Winstead interpreta Huntress come un personaggio secondario di The tick. Spacca.

#BirdsofPrey is delightfully unassuming and unconcerned with its place in a larger context. It's a bonkers bananas crime comedy and a genuine party movie. Everyone is having a blast but Mary Elizabeth Winstead plays Huntress like a supporting character from THE TICK. It rocks. pic.twitter.com/7MRMKkZ0oi — Scott Mendelson (@ScottMendelson) January 29, 2020

#BirdsOfPrey: personaggi vincenti, azione sopra la media e una colonna sonora 'killer' strutturata su toni e ritmi irregolari. Le ragazze sono al loro meglio insieme, e non si vedono mai abbastanza insieme. La cacciatrice di Mary Elizabeth Winstead è la MVP [Miglior Atleta di una squadra, modo di dire preso dal mondo dello sport, n.d.r.] in modo lampante.

#BirdsOfPrey: winning characters, above-average action, and a killer soundtrack hampered by uneven tone and pacing. The girls at their best together, and they're not together enough. Mary Elizabeth Winstead's Huntress is the not-so-secret MVP. 💕 — Angie J. Han (@ajhan) January 29, 2020

L'embargo Birds of Prey si è levato in volo, quindi ora posso urlare quanto sia assurdamente divertente e quanto mi abbia lavato completamente dalla bocca il sapore amaro di Suicide Squad. Ragazze e gay, questo è per noi.

the “birds of prey” embargo has lifted so now i can scream about how absurdly fun it is & the way it completely washed the taste of “suicide squad” out of my mouth



girls and gays, this one’s for us pic.twitter.com/KPAVcIjmnP — keaton kilde (@keatonkildebell) January 29, 2020

La girl squad di Birds of Prey continua dietro la macchina da presa: il film è diretto da Cathy Yan, che ha lavorato su una sceneggiatura di Christina Hodson.

Accanto a Margot Robbie, nel cast troviamo Black Canary (interpretata da Jurnee Smollett-Bell), Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Cassandra Cain (Ella Jay Basco) e Renee Montoya (Rosie Perez), che combatteranno contro Black Mask, ovvero Ewan McGregor.

Siete pronti a correre nelle sale per scoprire questo film?