di Maria Teresa Moschillo - 30/01/2020 10:11 | aggiornato 30/01/2020 10:16

Intervistata da Jimmy Fallon sulle critiche ricevute per il suo aspetto nel film The Rhythm Section, Blake Lively ha dimostrato ancora una volta di essere molto autoironica e di infischiarsene del body shaming.

Blake Lively è finalmente tornata sulle scene dopo svariati mesi di assenza - a ottobre è diventata mamma per la terza volta - e in questi ultimi giorni stanno tenendo banco assurde polemiche che riguardano il suo aspetto fisico e il suo look nel film The Rhythm Section, in uscita al cinema negli Stati Uniti il 31 gennaio.

Dopo essere apparsa sul red carpet della première del film, la moglie di Ryan Reynolds è stata criticata per i chili presi in gravidanza, scatenando una vera e propria guerra tra fazioni sui social. Prima di sfilare sul tappeto rosso, invece, su Instagram le era stato rimproverato di essere diventata sciatta dopo il parto a causa di un selfie scattato nel backstage di The Rhythm Section con quello che era semplicemente un trucco di scena.

Insomma, non c'è pace per l'ex Serena di Gossip Girl!

HD Getty Images Blake Lively sul red carpet di The Rhythm Section

Fortunatamente, Blake Lively sa il fatto suo e ormai ha imparato a reagire alle critiche. Come riporta EOnline, Blake è stata ospite del The Tonight Show di Jimmy Fallon e ha avuto modo di replicare agli attacchi ricevuti, commentando la fantomatica foto con il make-up di scena sfoggiato nel film e un'altra in cui appare più curata, dopo essersi "ripulita":

La truccatrice, Vivian Baker, ha creato questo look trasandato perché nel film ho appena vissuto una tragedia. L'altra foto è di quando mi ripulisco. La gente ha detto: 'Wow, Blake mostra con coraggio che aspetto aveva prima del make-up!'

"Alcuni pensano che io senza trucco sia così, ma è offensivo perché alla truccatrice ci è voluta un'ora per trasformarmi in quel modo!" ha detto ironicamente, aggiungendo:

Anche per farmi sembrare come nell'altra foto serve un'ora!

Autoironica e sagace come sempre, l'attrice ha poi concluso:

Sono in bilico tra la mia vanità e il mio femminismo: 'Perché ci aspettiamo che le donne si sveglino così belle? Non è reale!'. Ma vorrei che la gente pensasse che mi sveglio proprio così.

Blake Lively - che ha confermato di non partecipare al prossimo reboot di Gossip Girl - tornerà al cinema con The Rhythm Section domani, 31 gennaio, negli Stati Uniti, mentre non è ancora stata fissata una data di uscita del film in Italia.