Ellen Pompeo contro TMZ dopo la morte di Kobe Bryant

Ellen Pompeo ha usato i social per sensibilizzare gli americani sulla modalità con cui alcuni giornalisti danno in pasto le notizie al pubblico.

L’attrice ha criticato in particolare TMZ, prendendo spunto dalla velocità con cui il sito ha dato l’informazione sullo schianto dell’elicottero che è costato la vita a Kobe Bryant, alla figlia 13enne e agli altri occupanti del velivolo, pilota incluso.

TMZ ha avuto una copertura così rapida dell’accaduto che i familiari delle vittime sono venuti a conoscenza della tragedia dalla stampa.

Il post dell’attrice è arrivato dopo che il vicesceriffo della Contea di Los Angeles, Tim Murakami, aveva criticato il sito per aver pubblicato l'articolo prima del riconoscimento ufficiale delle vittime. È stato sempre il vicesceriffo a dichiarare che i parenti delle vittime non erano stati ancora informati quando la notizia è stata diffusa.

Il fondatore di TMZ, Harvey Levin, si è difeso dichiarando che la pubblicazione è avvenuta dopo che la moglie di Kobe Bryant era stata informata dell’accaduto.

Sull’onda emotiva dell’accaduto, Ellen Pompeo ha attaccato Harvey Levin chiedendosi come mai sia ancora in attività, vista la sua condotta giornalistica:

I wonder why police departments give @HarveyLevinTMZ all this sensitive info ? I wonder why @HarveyLevinTMZ puts out photos of women who have been attacked or assaulted. ...Who were victims ? Exploiting women who have been abused... why is this guy still in business at all?