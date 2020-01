Cinema

di Mara Siviero - 30/01/2020 15:16 | aggiornato 30/01/2020 15:19

Per un San Valentino con i fiocchi, Blumhouse ha pensato a tutto: ecco il final trailer di Fantasy Island, il film horror che arriverà al cinema il prossimo 13 febbraio.

Grazie a Sony Pictures, è possibile dare un’occhiata al final trailer di Fantasy Island, il primo horror del 2020 targato Blumhouse che arriverà nei cinema americani il prossimo San Valentino, mentre da noi arriverà il giorno prima, dunque il 13 febbraio.

In questo nuovo film, ispirato all’omonima serie televisiva degli anni ’70, un gruppo di giovani persone si reca su un’isola in cui risiede l’enigmatico Mr. Roarke che pare sia in grado di rendere reali le fantasie dei suoi ospiti. Ma, in realtà, quelle che erano solo delle fantasie verranno trasformate in veri e propri incubi e gli ospiti dovranno risolvere il mistero dell’isola per cercare di fuggire e salvare la pelle.

Dunque, questo film non altro che un adattamento della serie TV anni ’70 – conosciuta nel nostro paese con il titolo Fantasilandia - in un film di genere horror: la serie, che vedeva protagonisti Ricardo Montalbán ed Hervé Villechaize, ai tempi aveva già a che fare con il paranormale e con una sequela di eventi inspiegabili.

Il film, che è diretto da Jeff Wadlow (conosciuto per aver diretto Kick-Ass 2 Never Back Down, mentre per Blumhouse ha firmato il recente Obbligo o verità) è stato scritto dallo stesso Wadlow insieme a Chris Roach e Jillian Jacobs, mentre la produzione è nelle mani di Jason Blum, Marc Toberoff e Wadlow.

Il cast del film è molto ricco e vede la presenza di attori come Michael Peña, Maggie Q, Lucy Hale, Austin Stowell, Jimmy O. Yang, Portia Doubleday, Ryan Hansen e Michael Rooker.

E voi, cosa ne pensate di questo nuovo film horror prodotto da Blumhouse?

