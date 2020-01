TV News MacGyver S.W.A.T.

di Chiara Poli - 30/01/2020 09:27 | aggiornato 30/01/2020 09:34

Dal 4 al 16 febbraio arriva FOX ON FIRE: le migliori serie d'azione targate FOX in un canale tematico a base di adrenalina per rivivere le avventure dei personaggi più amati! Ecco tutti i dettagli della programmazione.

L'occasione è imperdibile per tutti gli appassionati di azione e adrenalina.

Dal martedì 4 a domenica 16 febbraio, il canale 113 di Sky diventa FOX ON FIRE, il canale action tematico che FOX inaugura per accompagnare il lancio della seconda stagione di S.W.A.T. (in arrivo l'11 febbraio) e il finale della terza di MacGyver (in onda il 4 febbraio con triplo episodio).

Le serie in cui azione, ritmo, esplosioni e inseguimenti sono il piatto forte saranno protagoniste assolute, con oltre 100 ore di programmazione e tre titoli che per gli spettatori di FOX rappresentano già una garanzia: S.W.A.T., MacGyver e Hawaii Five-0.

La perfetta alternativa per chi vuole lasciarsi trasportare nel mondo carico di adrenalina di poliziotti, agenti speciali e geni dell'invenzione pronti a tutto pur di aiutare chi è in difficoltà.

La programmazione

Su FOX ON FIRE potrete rivedere la prima stagione di S.W.A.T., la serie in cui l'ex agente Derek Morgan di Criminal Minds (Shemar Moore) si cimenta nella non facile impresa di gestire vita privata e un lavoro rischioso mentre coordina alcune delle operazioni più delicate affidate al nucleo speciale della polizia di Los Angeles.

Dopo aver seguito un durissimo corso di addestramento affiancati da esperti della vera S.W.A.T., Shemar Moore e i suoi colleghi (Alex Russell, Kenny Johnson, David Lim, Stephanie Sigman, Lou Ferrigno Jr. e Lina Esco) sono protagonisti di una serie costruita su una fortissima ricerca di verosimiglianza che ci porta dietro le quinte di una storia in cui violenza, paura, discriminazione, crimine organizzato e tanto altro sono la sfida quotidiana di un gruppo di uomini e donne coraggiosi e votati alla causa come pochi altri.

Tutt'altra atmosfera, molto più leggera e certamente anche molto più fantasiosa, per la serie in cui Lucas Till interpreta un giovane MacGyver, il personaggio di culto reso celebre negli anni '80 da Richard Dean Anderson, che potremo rivedere su FOX ON FIRE con le prime tre stagioni della serie.

Passato alla storia come uno capace di costruire un centro commerciale nel deserto armato solo di un coltellino svizzero, il personaggio di Angus MacGyver ci regala nuove appassionanti creazioni grazie alla tecnologia contemporanea e mantiene il tono scanzonato che aveva fatto del suo precedente interprete uno dei volti più amati della TV.

Affiancato dall'ex agente della CIA Jack Dalton (George Eads, l'ex Nick Stokes di C.S.I.), MacGyver ci mostra come la creatività sia spesso l'unico grande talento che permette di tirarsi fuori da situazioni apparentemente senza via d'uscita.

Con Riley Davis (Tristin Mays, Wilt Bozer (Justin Hires) e Matty Webber (Meredith Eaton), MacGyver si assume la responsabilità di salvare il mondo con la sua intelligenza, la sua immaginazione e un team che gli permette sempre di portare a termine le sue delicate missioni.

Con la sua versione contemporanea, Hawaii Five-0 ci regala uno Steve McGarrett interpretato da Alex O'Loughlin, ex tenente dei Navy SEAL, che torna nella natia Honolulu per scoprire cos'è successo davvero al padre, ucciso da alcuni delinquenti con cui Steve aveva già avuto a che fare.

Accanto a lui ci sono Chin Ho Kelly (Daniel Dae Kim, che tutti ricordiamo in Lost), ex detective espulso per un'ingiusta accusa di corruzione, Danny Williams (Scott Caan), poliziotto che si è appena trasferito alle Hawaii dopo il divorzio per stare più vicino alla figlia e l'agente appena entrata in servizio Kona Kalakaua, cugina di Chin, pronta a mettersi in gioco su tutta la linea per dimostrare il proprio valore come agente di polizia.

FOX ON FIRE ci ripropone le stagioni 3 e 4 della serie, in cui potremo rivedere il celebre episodio il cui finale venne scelto in diretta dai fan tramite Twitter e

Apprezzatissima dal pubblico, Hawaii Five-0 è arrivata alla decima stagione negli USA ed è stata protagonista di un crossover con MacGyver (MacGyver 1x18: Flashlight. Mac e il suo team vanno alle Hawaii e lavorano a un caso insieme a Chin Ho e Kono).

Non perdetevi il ricchissimo appuntamento con FOX ON FIRE, per rivivere emozioni ad alto carico di adrenalina grazie a serie che hanno contribuito a riscrivere le regole dell'action moderno in TV!