Gretel & Hansel potrebbe dare il via a un universo horror

Gretel & Hansel, rivisitazione dark della già celebre e cupa fiaba dei fratelli Grimm Hansel & Gretel, potrebbe dare il via ad un vero e proprio franchise cinematografico di impostazione horror.

Oz Perkins, regista della pellicola nonché figlio del celebre attore Anthony Perkins, è stato ospite del podcast The Bow Creew del magazine statunitense Bloody Disgusting, al quale ha riferito in eclusiva che questo film potrebbe essere solo il prima di una lunga serie.

Queste le parole del regista:

Senza svelare troppo... la mia idea era quella di creare il nostro mondo di fiabe, il nostro universo di fiabe. Non voglio dire come Shrek, ma sai come in Shrek ci sono tutte le fiabe, coesistono e tu vieni trasportato in quel mondo incantato? Ecco, l'idea è quella di suggerire che non esiste solo questo luogo, ci sono entità tutt'intorno e riferimenti ad altre fiabe. Nel film ci sono un paio di Easter-egg e riferimenti ad altre pellicole e storie più antiche.

Inoltre:

Ecco il podcast condiviso via Twitter proprio dall'account ufficiale di The Boo Crew:

Ep99 Available Now! The Boo Crew Follow the Breadcrumbs into the Woods with Writer, Director and Actor Oz Perkins! @GandHMovie #OzPerkins #horror @BDisgusting

(Episode links below)https://t.co/BmKAbcKX9T pic.twitter.com/GDL6aH6Cpj