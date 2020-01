TV NewsAnimazione I Simpson

di Massimiliano Rincione - 30/01/2020 08:15

Quanti anni ha Homer? Quando è nato Bart? Queste le domande sorte dopo un tweet di Al Jean, produttore de I Simpson, che ha scatenato svariate domande.

Bart ed Homer potrebbero clamorosamente essere nati nello stesso anno. Incredibile ma vero, le timeline de I Simpson e della vita reale si incrociano in un siparietto alquanto curioso, nato a causa di un tweet di Al Jean riguardo all'anno del signore 1980. Sì perché, senza stare a fare troppi giri di parole, il produttore e sceneggiatore della serie ha affermato che se Homer ad oggi avesse 39 anni, ciò significherebbe che il suo anno di nascita corrisponderebbe al 1980. Vi chiederete: e qual è il problema? Semplice: Bart è nato nel medesimo anno.

.@TheSimpsons If Homer is 39 he was born in 1980 which is when we said Bart was born. — Al Jean (@AlJean) January 28, 2020

Ovviamente, la questione è di analisi relativamente semplice, e si snoda sul fatto che il tempo scorre ovviamente in maniera diversa nella serie rispetto alla vita reale. Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie e tutti gli abitanti di Springfield sono, di fatto, gli stessi da quando le serie è partita. Non crescono, non invecchiano, al massimo muoiono. Però, ovviamente, fa comunque specie pensare a come l'età del capofamiglia di casa Simpson e del suo primogenito corrispondano in raffronto a date reali e sceniche, a testimonianza di come la serie rappresenti un esempio di longevità dati i 30 anni recentemente compiuti.

I Simpson: le altre date di nascita della famiglia

Basandosi su quanto indicato dal tweet di Al Jean, è ovvio pensare come Lisa sia nata nel 1982, avendo nella serie 7 anni e compiendoli ogni 9 maggio. E Maggie? Su di lei pochi dubbi: la carta d'identità - immaginaria, non si è mica vista nella serie - recita 16 giugno 1988. E Bart? Detto dell'anno di nascita, 1980, non ci resta che scoprire mese e giorno, che corrispondono al 23 di febbraio.

Si giunge, dunque, alle fatidiche date di nascita di Homer e Marge, che ovviamente sono in linea con l'arco temporale della serie. Voi che speravate davvero che la considerazione di Jean, che era più un pensiero ad alta voce su tempistiche della realtà rapportate alla serie, fosse vera preparatevi a ricevere un brutto colpo. Sì perché marito e moglie sono nati rispettivamente il 12 maggio del 1956 e il 1 ottobre del medesimo anno. Ciò significa che, rapportando la loro data di nascita al gennaio 2020, avrebbero entrambi 63 anni ed una manciata di mesi.

You think that's nerdy, I know Homer Simpson's date of birth (May 12th 1956). Yes, Homer is now 63 years old. pic.twitter.com/JZSTyCzInr — Harold (@haroldcheese609) October 14, 2019

Ovviamente, tutti questi numeri restano relativi in un universo come quello dei Simpson, in cui tutto il mondo attorno ai protagonisti continua a cambiare, le tecnologie si evolvono, gli avvenimenti più importanti della storia recente vengono raccontati ma senza intaccare la sfera fisico-mentale degli abitanti di Springfield, eternamente presenti tranne in casi eccezionali come quelli legati alla scomparsa delle proprie voci originali.