TV News

di Chiara Poli - 30/01/2020 11:42 | aggiornato 30/01/2020 11:55

Il romanzo di Dan Brown sarà la base narrativa per Langdon, la serie TV prequel de Il codice Da Vinci. Ecco cosa sappiamo finora sul personaggio interpretato al cinema da Tom Hanks.

Si chiama così: Langdon, come il suo protagonista. Il personaggio che lo scrittore Dan Brown ha reso celebre tramite i suoi romanzi e che nelle trasposizioni cinematografiche è stato interpretato dal due volte Premio Oscar Tom Hanks, e sta per diventare la star di un prequel televisivo.

Robert Langdon, il professore di storia dell'arte di Harvard, specializzato in iconografia e simbologia religiosa, arriverà infatti in TV per raccontarci l'inizio delle sue avventure con una serie il cui episodio pilota è stato ordinato da NBC.

Il simbolo perduto

Langdon è basato su Il simbolo perduto, il romanzo uscito nel 2009 dopo diversi anni di revisioni e riscritture. Nell'ordine delle avventure del professore, Il simbolo perduto viene dopo Angeli e Demoni e Il codice Da Vinci ed è ambientato a Washington.

Questa volta il professor Langdon è alle prese con la Massoneria, con tutta la sua storia e con l'avventura vissuta dal professore insieme a Katherine Solomon, che lo affianca nella caccia ai simboli massonici disseminati per la città di Washington, e come sempre legati a luoghi e monumenti storici e artistici.

Fra arti mozzati, rapimenti, interferenze da parte della CIA, credenze sul potere del misterioso Simbolo Perduto e potere politico, Langdon dovrà come sempre fare riferimento a tutta la sua conoscenza e alla sua genialità per salvare se stesso e i suoi compagni d'avventura.

Mondadori Il simbolo perduto di Dan Brown

La serie sarà basata su questo romanzo, ma si tratterà come vi dicevo di un prequel, incentrato sulle prime indagini di Langdon e sulla formazione della sua esperienza come avventuriero a caccia di soluzioni agli enigmi più complessi per salvarsi la vita.

A firmare la serie come sceneggiatori e showrunner ci sono gli autori della serie di Scream, Jay Beattie e Dan Dworkin, mentre fra i produttori esecutivi figura naturalmente il regista dei film su Robert Langdon, Ron Howard, e il produttore dei film Brian Grazer.

Fra i produttori esecutivi figurano anche Anna Culp, già produttrice associata di due dei film e della serie Genius di National Geographic, e Samie Falvey (68 Whiskey).

La questione più pressante, naturalmente, è la scelta del protagonista: raccogliere l'eredità di Tom Hanks non sarà compito da poco.

Quale attore vi piacerebbe vedere nel ruolo?