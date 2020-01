Warner Bros porta nelle sale dal 30 gennaio il film Il Diritto di Opporsi, tratto dall’incredibile storia dell’avvocato Bryan Stevenson. Dalle pagine del libro da lui scritto, Just Mercy (titolo originale del film), pubblicato 6 anni fa e rimasto per oltre 118 settimane nella classifica dei best seller del New York Times.

L’incredibile storia della carriera dell’avvocato Stevenson (interpretato nel film da Michael B. Jordan), inizia subito dopo la laurea in giurisprudenza conseguita a Harvard. Un futuro roseo si prospetta per il giovane Stevenson, che sceglie però di seguire un percorso molto complesso.

Desideroso di aiutare il prossimo decide di partire alla volta dello Stato dell’Alabama per una causa, considerata da molti, persa: difendere persone condannate ingiustamente alla pena capitale, con il sostegno dell’avvocatessa Eva Ansley (Brie Larson), si occupa, tra i suoi primi casi, di quello più controverso. Accusato di aver ucciso una ragazza di diciotto anni, nonostante la mancanza di prove fondate, Walter McMillian (interpretato da Jamie Foxx) viene condannato alla sedia elettrica, e spetta al giovane Stevenson il compito di dimostrare la sua innocenza.

Presentato con successo alla scorsa edizione del TIFF (Toronto Film Festival) il film è stato presentato a Londra dal cast, che abbiamo avuto modo di incontrare durante le interviste. Michael B. Jordan ci ha raccontato quanto sia stato semplice conquistare la fiducia di Jamie Foxx sul set:

Durante il junket abbiamo avuto modo di intervistare anche Bryan Stevenson, un uomo molto carismatico e di grande umanità:

Per me la famiglia è molto importante, loro hanno creduto in cose che non hanno visto. Siamo stati molto poveri, ma mia madre ha fatto di tutto per comprare l’enciclopedia in volumi, che per lei era fondamentale perché noi potessimo ampliare il nostro mondo le nostre conoscenze, e ho sempre apprezzato e riconosciuto il suo sforzo, e questo mi ha dato molta forza per andare avanti. La famiglia è molto importante, per questo mi mi preoccupava molto e mi preoccupano ancora gli effetti di un'incarcerazione di massa. Ci sono 132 milioni di persone che hanno almeno un membro della propria famiglia in prigione negli Stati Uniti. Ho sempre pensato che dobbiamo fare di meglio, perché punire non è la risposta migliore che possiamo offrire per risolvere il problema, al cuore di questo film c’è proprio questo messaggio che siamo molto migliori come persone, delle cose peggiori che abbiamo fatto.