di Silvia Artana - 30/01/2020 10:36 | aggiornato 30/01/2020 10:41

Sesso in cambio di una parte. Al processo Weinstein a New York, una testimone ha raccontato che l'ex produttore le ha detto che "nel mondo del cinema funziona così" e ha fatto i nomi di Charlize Theron e Salma Hayek.

Dopo le udienze preliminari di inizio gennaio, il processo Weinstein a New York entra nel vivo. L'ex produttore ha dovuto fronteggiare la testimonianza dell'ex cameriera e aspirante attrice Dawn Dunning, che ha accusato l'uomo di averla aggredita sessualmente nel 2004.

Come riportano Variety e Deadline, la donna (che all'epoca dei fatti aveva 24 anni) ha dichiarato di avere incontrato Weinstein nella discoteca dove lavorava e che l'ex produttore si è offerto di aiutarla con la sua carriera. Dawn ha accettato di incontrare l'uomo in una suite di un albergo a Soho e ha raccontato che quando è arrivata c'erano 5 membri dello staff di Miramax al lavoro su dei portatili. Ragione per cui ha pensato che fosse una situazione professionale e non ci fosse pericolo.

Secondo la testimonianza di Dawn, Weinsten l'ha invitata in una stanza separata e i due si sono seduti a parlare sul letto. La donna ha affermato che non c'era niente di predatorio nel comportamento dell'ex produttore, ma all'improvviso lui le ha infilato una mano sotto la gonna e la biancheria intima.

Dawn ha raccontato che si è alzata scioccata e che l'ex boss della Miramax le ha detto che non era successo niente di grave e le ha promesso che non sarebbe accaduto di nuovo. E la donna gli ha creduto, perché era convinta che se gli avesse detto che la relazione tra loro sarebbe stata professionale, le cose avrebbero funzionato:

Tutti quelli che conoscevo sapevano che avevo avuto degli incontri con lui e che avevo fatto un test screen. Per me era davvero una grande occasione.

One of the 3 Molineux witnesses took the stand this morning. She alleges #HarveyWeinstein took interest in her as an actress, set a business meeting and then assaulted her and propositioned her for a threesome with his assistant.



Here is her story... https://t.co/wQuX4Eq0Og — Elizabeth Wagmeister (@EWagmeister) January 29, 2020

In base a quello che scrivono Variety e Deadline, Dawn ha accettato un secondo incontro con Weinstein in un altro hotel. L'assistente dell'ex produttore le aveva detto che si sarebbero visti al ristorante. Ma quando è arrivata, l'ha avvisata che l'uomo la aspettava in una suite.

L'assistente ha accompagnato la donna alla camera e Weinstein ha aperto la porta con indosso solo un accappatoio aperto e niente sotto. L'ex produttore ha indicato 3 contratti su un tavolo e le ha detto:

Puoi avere tutte e 3 le parti, se vieni a letto con me e la mia assistente.

Dawn ha ricordato di avere reagito con incredulità:

Quando lo ha detto, ho riso. Pensavo che stesse scherzando. Aveva un senso dell'umorismo triviale, ma quando ho iniziato a ridere, si è arrabbiato davvero e ha iniziato a urlarmi contro: 'Non ce la farai mai in questo settore. Il mondo del cinema funziona così. Le attrici affermate sono arrivate dove sono in questo modo'.

La donna ha raccontato che Weinstein ha aggiunto che Charlize Theron e Salma Hayek avevano fatto sesso in cambio di parti. A quel punto, la paura ha avuto il sopravvento ed è scappata via.

Secondo la ricostruzione di Dawn, poco dopo, l'assistente dell'ex produttore l'ha chiamata dicendo che l'uomo voleva parlarle. Ma la donna non ha accettato e da allora non ha più avuto contatti con Weinstein. In seguito a quell'episodio, Dawn ha dichiarato di avere abbandonato la carriera di attrice.

Harvey Weinstein Rape Trial: Witness Says Mogul Invoked Charlize Theron, Salma Hayek: “This Is How The Industry Works” https://t.co/CURcNI3DJ2 pic.twitter.com/oHCysZu293 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 29, 2020

Il legali d Weinsten hanno cercato di trovare buchi e contraddizioni nella testimonianza di Dawn. In particolare, Arthur Aidala le ha chiesto perché avesse accettato un secondo incontro, se nel primo (come afferma) era stata aggredita. La donna ha dichiarato che si vergognava:

Ero imbarazzata. Volevo fingere che non fosse successo. Non volevo essere una vittima.

Aidala ha anche accusato Dawn di avere fatto "un tour dei media" nel 2017, raccontando solo del secondo incontro. La donna ha replicato di non avere mai cercato notorietà e ha ribadito che ha parlato del primo appuntamento con Weinstein per la prima volta con il procuratore distrettuale perché era una cosa di cui provava vergogna.

Alla testimonianza di Dawn Dunning ha fatto seguito quella di Tarale Wulff, che ha raccontato che Weinstein l'ha aggredita e violentata nel 2005.

In totale, sono 5 le accuse stupro e violenza sessuale di cui deve rispondere l'ex boss di Miramax nel processo a New York. Se sarà riconosciuto colpevole, per l'uomo si apriranno le porte del carcere a vita.