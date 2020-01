Le splendide locandine dei film Disney per il Capodanno cinese [GALLERY]

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 30/01/2020 14:08 | aggiornato 30/01/2020 14:10

Disney festeggia il Capodanno cinese con 12 nuovi poster a tema, da Black Widow a Mulan passando per West Side Story di Steve Spielberg!

Raya and the Last Dragon

Come ormai consuetudine, The Walt Disney Company ha voluto omaggiare il Capodanno Cinese e l'ingresso dell'Anno del Topo con dei nuovi poster per alcuni dei prossimi film che distribuirà nei cinema nel corso del 2020.

Il Capodanno Cinese è iniziato ufficialmente il 25 gennaio 2020 e terminerà il 4 febbraio 2020, mentre la tradizionale festa delle Lanterne si terrà l'8 febbraio.

Come saprete, Disney distribuisce i film di diverse etichette di produzione, come Marvel Studios, Pixar e 20th Century Studios. Nella gallery che apre questo articolo, ci sono i nuovi poster di Black Widow, Gli Eterni, New Mutants, Free Guy - Eroe per gioco, The King's Man - Le origini, Assassinio sul Nilo, West Side Story, Jungle Cruise, Raya and the Last Dragon, Onward - Oltre la magia, Soul e Mulan.

Qui sotto potete scoprire qualcosa in più sui film menzionati, selezionando l'etichetta di appartenenza:

The Walt Disney Company

Jungle Cruise

Jungle Cruise è un live-action con protagonisti Dwayne "The Rock" Johnson ed Emily Blunt, basato sull'omonima attrazione che si trova nei parchi a tema Disney. Il film, diretto da Jaume Collet-Serra, si presenta come un'avventura mozzafiato per tutta la famiglia che sarà nei cinema americani dal 24 luglio 2020.

Mulan

Mulan è il remake in live-action del classico d'animazione Disney, ambientato proprio in Cina, che racconta del coraggio di una ragazza che si sostituisce al padre malato per andare in guerra. Diretto da Niki Caro, il film sarà nei cinema italiani dal 26 marzo 2020.

Raya and the Last Dragon

Raya and the Last Dragon è il nuovo ambizioso film d'animazione Disney, ispirato alla mitologia e alla cultura del Sud-est asiatico. Il progetto è stato presentato in occasione del D23 Expo 2019 e i fan sono in attesa di un primo trailer!

Diretto da Paul Briggs e Dean Wellins, il film sarà nei cinema americani il 25 novembre 2020.

HD Disney Immagine promozione di Raya and the Last Dragon

Pixar Animation Studios

Onward - Oltre la magia

Il nuovo e atteso film realizzato dai geni Pixar racconta di una coppia di fratelli che vivono in un mondo un tempo avvolto dalla magia. I due inizieranno la loro avventura, dopo aver ri-scoperto il potere della magia e la possibilità di rivedere il padre morto tempo prima.

Diretto da Dan Scanlon, il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 5 marzo 2020.

Soul

Dopo Inside Out, Pixar torna all'essenza dell'uomo per esplorarne l'anima, attraverso la storia di un insegnante di musica.

Il film diretto da Pete Docter arriverà nelle sale italiane il 16 settembre 2020.

Marvel Studios

Black Widow

Con una storia ambientata dopo i fatti del film Captain America: Civil War, si torna a vivere nel passato di Natasha Romanoff (Scarlett Johansson). Il primo film interamente dedicato a Vedova Nera è infatti ambientato nei luoghi che l'hanno portata a diventare una spia letale.

Diretto da Cate Shortland, Black Widow sarà nei cinema italiani dal 29 aprile 2020.

Gli Eterni

Gli Eterni amplierà le vedute dei fan sull'Universo Cinematografico Marvel (MCU), raccontando la storia di questi esseri immortali. Tra gli altri, il film segna il debutto nel MCU di Angelina Jolie nei panni di Thena e del primo eroe LGBT.

Il film, diretto da Chloé Zhao sarà nei cinema a novembre 2020.

20th Century Studios

Free Guy - Eroe per gioco

Free Guy è la nuova action comedy con Ryan Reynolds protagonista, ambientata in un mondo virtuale simile a quello di un videogame. Il progetto appare come una novità nel mondo del cinema e sembra molto divertente, come potete vedere dal trailer qui sotto.

Il film, diretto da Shawn Levy, sarà nei cinema italiani dal 2 luglio 2020.

The King's Man - Le origini

The King's Man - Le origini è il prequel della saga dei Kingsman (al momento composta da due film), che narra di come è nato questo speciale gruppo di agenti segreti e super addestrati.

Matthew Vaughn è il regista del film che sarà nei cinema statunitensi dal 14 febbraio 2020.

Assassinio sul Nilo

Questo è il secondo capitolo cinematografico con Kenneth Branagh nei panni di Hercule Poirot. Il film, ispirato all'omonimo racconto giallo di di Agatha Christie, è diretto da Branagh e vanta di un cast dai nomi importanti come quelli di Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer e Annette Bening.

Il film sarà nelle sale americane da ottobre 2020.

West Side Story

West Side Story è una nuova trasposizione cinematografica del classico musical di Brodway che ha già avuto un film - diventato cult - nel 1961. Il film si pone come un grosso progetto di Steven Spielberg che sarà nei cinema americani nel dicembre 2020.

New Mutants

Con New Mutants si torna nel mondo dei mutanti Marvel con nuovi protagonisti e con una storia al limite tra thriller e horror. Diretto da Josh Boone, il film sarà nei cinema italiani dal 2 aprile 2020.

Qui sotto potete vedere il trailer italiano:

Quale di questi film attendente maggiormente?