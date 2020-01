TV News MacGyver

di Chiara Poli - 30/01/2020 15:39 | aggiornato 30/01/2020 15:44

Gli ultimi tre episodi della terza stagione: martedì 4 febbraio appuntamento su FOX con Lucas Till e MacGyver, e guest star d'eccezione!

Il 4 febbraio è la data scelta per il lancio di FOX ON FIRE anche per celebrare il finale di stagione di MacGyver 3.

Un finale di stagione triplo: saranno infatti tre gli episodi in onda su FOX a partire dalle 21.00.

MacGyver: George Eads e Lucas Till in un episodio della stagione 3

Gli episodi in onda

In Giochi pericolosi (3x20), il team Phoenix dovrà rintracciare due turisti americani che scompaiono misteriosamente durante una caccia al tesoro che attraversa alcuni fra i Paesi più pericolosi del mondo. Agendo sotto copertura, Mac e i suoi dovranno fare di tutto per scoprire dove si trovano e far sì che possano tornare a casa sani e salvi.

Come succedeva nella serie degli anni '80 interpretata da Richard Dean Anderson, MacGyver dovrà fare i conti con la sua paura dell'altezza: l'intrepido action man, infatti, soffre di vertigini...

Nell'episodio successivo, Passeggeri (3x21), l'ex marito di Matty (Meredith Eaton), Ethan (Brendan Hines), le chiede aiuto quando una pericolosa organizzazione criminale rapisce sua moglie e sua figlia. Matty si troverà a prendere una decisione difficile, mentre Riley (Tristin Mays) si unirà a Billy (Lance Gross) in una missione da svolgere a Parigi.

L'episodio è diretto da Stephen Herek, regista di altri 10 episodi nelle prime tre stagioni e produttore esecutivo della serie. Herek è famoso per il b-movie di culto degli anni '80 Critters - Gli extraroditori e per i film I tre moschettieri, Goodbye Mr. Holland e La carica dei 101 - Questa volta la magia è vera, la prima versione con attori in carne e ossa della celebre storia targata Disney con Glenn Close nei panni di Crudelia DeMon.

Nel terzo e ultimo episodio, intitolato Tra male e peggio (3x22) i diabolici piani di un nuovo avversario mettono Mac di fronte a quella che è di fatto una scelta impossibile: dovrà infatti decidere se salvare la vita di un amico o quella di centinaia di persone innocenti. Come se non bastasse, il protagonista entrerà in possesso di nuove informazioni su suo padre...

Il finale di stagione vede la partecipazione della guest star Peter Weller (l'indimenticabile RoboCop del cinema), che ha anche diretto due episodi della seconda stagione.

MacGyver è stato rinnovato per una quarta stagione, che debutterà presto negli USA sul network CBS e introduce un nuovo personaggio interpretato dall'ex Desmond di Lost: Henry Ian Cusick.