Resident Evil 3 sarà doppiato anche in italiano

di Stefania Sperandio - 30/01/2020 11:46 | aggiornato 30/01/2020 11:58

Il ritorno di Nemesis e di Jill Valentine potrà contare anche sulle voci in italiano: lo ha confermato il publisher Capcom.

I fan in attesa del ritorno di Resident Evil 3 potranno ufficialmente provare a sfuggire al terrificante Nemesis mentre Raccoon City parlerà anche in italiano. La conferma è arrivata dalla divisione italiana della giapponese Capcom, compagnia autrice del videogioco, che sui suoi canali social ha annunciato l'arrivo del doppiaggio nella nostra lingua per il videogioco horror.

La scelta compiuta da Capcom è in continuità con quanto fatto con il precedente remake di Resident Evil 2, a sua volta proposto con le voci in italiano. Solo in queste ore, tuttavia, il publisher ha diramato la conferma ufficiale – dopo che i giocatori, vedendo i trailer proposti al pubblico nostrano solamente con i sottotitoli localizzati, avevano cominciato a pensare che Jill Valentine avrebbe parlato solamente inglese.

Difficile, per il momento, sbilanciarsi in merito al cast: è possibile che Capcom Italia si orienti sulla conferma di Debora Magnaghi – voce dell'eroina nelle precedenti uscite videoludiche – ma per il momento non ci sono notizie certe in merito.

L'orrore di Raccoon City

Strettamente collegato al precedente episodio, Resident Evil 3 uscì originariamente nel 1999. Dopo lo scoppio dell'epidemia a Raccoon City, Jill Valentine si trova coinvolta nella confusione in cui anche Leon S. Kennedy e Claire Redfield stanno tentando di farsi strada.

La poliziotta di S.T.A.R.S. si ritrova però alle prese con il fortissimo e inarrestabile Nemesis, mentre cerca disperatamente di allontanarsi dalle orde di famelici infetti per salvarsi la vita.

Il remake riproporrà i contenuti del gioco originale, con alcune modifiche e maggior spazio per alcuni personaggi secondari. Il gameplay, invece, seguirà la scia di quanto fatto lo scorso anno per Resident Evil 2, abbandonando l'inquadratura fissa in favore di una visuale sopra la spalla della protagonista.

Inoltre, il gioco sarà accompagnato da una modalità online, prima nota come Project REsistance, che non era presente nell'originale.

Capcom

L'appuntamento con Resident Evil 3 è fissato per il 3 aprile 2020 su PC, PS4 e Xbox One.