Sex Education: l'easter egg di Stranger Things che forse non hai notato

Nel post pubblicato su Reddit, sono messe a paragone due immagini in cui possiamo notare che la formattazione dei poster è pressoché identica . In entrambi i casi ci sono due immagini degli scomparsi e anche i caratteri utilizzati sono molto simili. Se osserviamo il resto, poi, ci accorgiamo che persino lo scheletro del testo è uguale nell'ordine delle caratteristiche fisiche elencate (nome, età, altezza, colore dei capelli e degli occhi) e in altri piccoli e interessanti dettagli. Un esempio? Il peso di Madam è 7,3 libbre (circa 3,3 Kg), mentre quello di Will equivale a 73 libbre (33 Kg).

Su Reddit, un utente particolarmente attento ha fatto notare che i volantini di Adam hanno qualcosa in comune con quelli realizzati da Jonathan Byers (Charlie Heaton) nella prima Stranger Things , dopo la misteriosa scomparsa del giovane Will da Hawkins.

In seguito alla scomparsa di Madam, Adam affigge dei manifesti in città, sperando così di ritrovare la bestiolina.

