Sonic The Hedgehog, il nuovo spot del Super Bowl è ora online

Paramount Pictures ha diffuso online il nuovo e atteso spot del film dedicato a Sonic The Hedgehog, realizzato in occasione della 54esima edizione del Super Bowl, ossia la finale del campionato della National Football League americana (attesa durante la giornata di lunedì 3 febbraio).

Il video, della durata di appena un minuto, mostra la presenza straordinaria di alcune star dello sport a stelle e strisce: il primo è Michael Thomas, giocatore di football americano statunitense attualmente nel ruolo di wide receiver per i New Orleans Saints, seguito da Christian McCaffrey, running back per i Carolina Panthers.

Accanto al duo troviamo anche Allison Felix, velocista statunitense nonché detentrice del record mondiale delle staffette 4×100 metri e 4×400 metri mista, assieme infine a Kyle Busch, pilota automobilistico nella categoria Sprint Cup Series della NASCAR. A "intervistare" il quartetto di sportivi, troviamo la vera star: Sonic.

Gotta. Go. Fast! Meet Tom (AKA Donut Lord) -- Sonic's best friend and the best cop in Green Hills 😎 Tag your best friend, then race to get your #DolbyCinema tickets for @SonicMovie (🍩 not included): https://t.co/ki2K1ys01R #CatchSonic #SonicMovie pic.twitter.com/NjE7W2slE2