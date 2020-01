SpongeBob - Amici in fuga, lo spot del Super Bowl

CinemaAnimazione

30/01/2020

Tra i tanti spot pubblicitari, teaser e trailer che verranno presentati al Super Bowl LIV, ci sarà spazio anche per il film d'animazione SpongeBob - Amici in fuga.

Grazie all’evento del prossimo Super Bowl, giunto alla 54esima edizione e che verrà disputato la sera di domenica 2 febbraio in America (quando, invece, in Italia sarà già il 3 febbraio a causa del fuso orario), sarà possibile dare una prima occhiata a film SpongeBob – Amici in fuga.

La clip, che verrà mostrata durante lo spazio dedicato agli spot pubblicitari, cercherà di spiegare tutto quello che accadrà nel film in soli 26 secondi (una tempistica dettata, più che altro, da questioni di tipo economico, tanto che per avere uno spazio pubblicitario, durante un evento del genere, richiede un grande investimento monetario).

Nel film d’animazione, che arriverà nei cinema americani il prossimo 22 maggio, SpongeBob e Patrick si avventurano fuori da Bikini Bottom per dirigersi alla città perduta di Atlantic City in una missione di salvataggio per salvare Gary, la lumaca di fiducia di SpongeBob.

Lo show, che godrà del cast vocale originario dello show animato – composto da Tom Kenny, Clancy Brown, Rodger Bumpass, Bill Fagerbakke, Carolyn Lawrence e Douglas Lawrence – vedrà anche la presenza degli attori Awkwafina, Keanu Reeves e Reggia Watts.

Il film è stato diretto da Tim Hill, ex sceneggiatore della serie animata targata Nickelodeon, che ha anche partecipato alla sceneggiatura del film, realizzata insieme a Michael Kvamme, Jonathan Aibel e Glenn Berger.

SpongeBob – Amici in fuga è il terzo film appartenente al mondo di SpongeBob, che segue a SpongeBob – Il film del 2004 e SpongeBob – Fuori dall’acqua del 2015, entrambi degli enormi successi che hanno raccolto, complessivamente, qualcosa come più di 450 milioni di dollari (così come riportato da Box Office Mojo).

