Let It Go, canzone ormai iconica di Frozen, è stata trasformata da Maisie WIlliams in un inno in nome della sostenibilità nel nuovo spot Audi che verrà trasmesso al Super Bowl, di scena il 3 febbraio. La performance dell'ex Arya Stark è incredibile!

Non c'è Super Bowl senza Game of Thrones e quest'anno, il primo dopo la conclusione della serie, a colmare il vuoto ci penserà Maisie Williams. L'ex Arya Stark è la protagonista di un nuovo spot di Audi che verrà trasmesso proprio durante il Super Bowl 2020.

Maisie (22 anni) intona Let It Go di Frozen - il seguito Frozen 2 è uno dei film Disney migliori degli ultimi anni - e lo fa con una voce straordinaria, rivelando abilità canore finora sconosciute ai più. Lo spot trasforma l'iconica e cliccatissima hit di Frozen in un inno all'ecosostenibilità e alla lotta ai cambiamenti climatici, impegno che sta molto a cuore ad Audi.

La nota casa automobilistica, infatti, ha già azzerato l'impatto ambientale del suo impianto di Bruxelles e ha in cantiere di aumentare la produzione dei modelli di auto elettriche riducendo così le emissioni globali di CO2 entro il 2025. Maisie Williams è una fervente sostenitrice della sostenibilità e ha abbracciato con entusiasmo la mission di Audi.

Come riporta VanityFair, ha dichiarato:

Penso che sia davvero ammirevole che un grande marchio come Audi si stia spingendo verso un percorso sempre più sostenibile.

Ma come se l'è cavata la Williams alle prese con Let It Go? Prepararsi alla performance non è stato facile: Maisie ha studiato con il vocal coach di Ariana Grande, Shawn Mendes e Camila Cabello, il celebre Eric Vetro, per perfezionare la sua intonazione e si è molto divertita - oltre che impegnata - a girare lo spot, cantando Let It Go mentre sfreccia verso un futuro più verde nella sua Audi e-tron Sportback, completamente elettrica.

Questo spot potrebbe segnare l'inizio di una nuova fase della carriera di Maisie Williams dopo Game of Thrones, magari a suon di musical! "Mi piacerebbe fare un film musicale. Musical e commedia vanno di pari passo", ha svelato, aggiungendo:

Anche prima che questo spot uscisse, in molti si chiedevano 'Maisie canta? Può fare un musical?'. Qualcosa nell'universo sta dicendo alla gente che ho una voce e che devo usarla. Spero che possa portare ad altro in futuro, altrimenti è stato comunque divertente.

Che ne pensate? Come se l'è cavata, secondo voi, Maisie Williams in versione Elsa? Ricordiamo che il Super Bowl 2020 sarà di scena lunedì 3 febbraio.